«Δικαιοσύνη»: Ξεκινά αύριο η δίκη του Λυγγερίδη, με την κατάθεση των γονιών του - Τι δήλωσαν στον ΣΚΑΪ

Για τη δολοφονία του γιου τους Γιώργου Λυγγερίδη μίλησαν βαθιά συγκινημένοι στον ΣΚΑΪ οι γονείς του αστυνομικού, Θανάσης και Ευγενία Λυγγερίδη, οι οποίοι καταθέτουν αύριο στη δίκη για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Σε ανάρτησή ενός βίντεο στο Facebook - όπου εμφανίζονται φωτογραφίες του Γιώργου Λυγγερίδη - οι γονείς αναφέρουν: «Γιώργο μου, αύριο ξεκινάει η μεγάλη δίκη..Ξέρεις εσύ παλικάρι μου..ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!».

Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πυροδότησε μια μεγάλη έρευνα. Φτάσαμε να έχουμε ένα βούλευμα - καταπέλτη το οποίο έστειλε στο ακροατήριο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας 147 πρόσωπα με σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Πρόκειται για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, κουκουλοφόρων οπαδών, οι οποίοι κινήθηκαν εκείνη την ημέρα με στόχο να σκοτώσουν, κάτι που άκουσαν οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη και στο δικαστήριο που έγινε στον Πειραιά στην πρόταση της εισαγγελέως, η οποία διαπίστωσε ακριβώς αυτό, ότι οι άνθρωποι πήγαν εκείνη την ημέρα με σκοπό να τραυαμτίσουν ή να σκοτώσουν ένας από τους ανθρώπους της διμοιρίας ΜΑΤ στην οποία επιτέθηκαν.

Στη δίκη που συνεχίζεται αύριο, αν δεν υπάρξουν άλλες ενστάσεις, φτάνει η ώρα να ανοίξει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις μαρτύρων. Πρώτη στον κατάλογο στους μάρτυρες κατηγορητηρίου είναι η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη και ακολουθεί ο πατέρας του, σε μια δίκη στην οποία έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής έξι αλλεπάλληλες διακοπές. Σημειώνεται ότι η δίκη ήταν να ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο.

Ερωτηθείς για το τι είναι αυτό που θέλει να πει αύριο μπαίνοντας στην αίθουσα, η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Αυτό που θέλω πρώτα να πω είναι για το ποιόν του παιδιού μου. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό άντρα. Για όλα αυτά τα χαρίσματα που είχε. Και μετά φυσικά θα αναφερθώ σε ό,τι έχω διαβάσει μέσα από τη δικογραφία, τα οποία βέβαια τα γνωρίζουν και οι δικαστές και η έδρα, αλλά οφείλω και εγώ να δείξω ότι έχω διαβάσει και γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια μέσα από τη δικογραφία, ό,τι αφορά τη δολοφονία του παιδιού μου».

Όσον αφορά το αν έχει σκεφτεί τα λόγια που θα πει, σημείωσε: «Αυτό που θα τους πω σίγουρα είναι ότι θέλω μια δίκη δίκαιη και από εκεί και πέρα θα αναφερθώ στα γεγονότα όπως γράφονται μέσα στο βούλευμα και στη δικογραφία. Ελπίζω να τα ακούσουν όλα αυτά πολύ καλά και η πορεία της δίκης θα δείξει το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, για το τι θα πει αύριο, ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, Θανάσης, είπε βαθιά συγκινημένος: «Θα τους πω ότι εκεί που κάθονται, οι καρέκλες που έχουν είναι πολύ σοβαρές. Εκείνες οι καρέκλες κρατάνε τη δημοκρατία. Πρέπει αν το σκεφτούν πολύ καλά, να διαβάσουν και να ακούσουν πολύ προσεκτικά όλους τους μάρτυρες, να ξέρουν ακριβώς τα γεγονότα, το πώς συνέβησαν. Ξέρω τα τερτίπια των απέναντι δικηγόρων, το τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω όμως, ότι αν ο δικαστής, ο πρόεδρος, ο εισαγγελέας είναι πολύ καλά διαβασμένοι, ότι δεν θα επηρεαστούν από τίποτα και από κανέναν».

Όσον αφορά το ψυχολογικό βάρος για τις πολλαπλές αναβολές της δίκης, ο πατέρας του Γιώργου λυγγερίδη σημείωσε ότι «είναι ψυχολογικό βάρος γιατί προετοιμάζεσαι και δεν ξεκινάει η δίκη, με αποτέλεσμα να θλίβεσαι με αυτό το γεγονός. Όμως έχω τα κουράγια και τη δύναμη, έχουμε οπλιστεί μαζί με τη γυναίκα μου, δεν θα λυγίσουμε πουθενά και σε τίποτα. Πρέπει αυτή τη δίκη να την πάω μέχρι το τέλος.».

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που τους κρατά έτσι δυνατούς, η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη απάντησε: «Σίγουρα είναι η πολλή αγάπη που έχουμε στον Γιώργο. Η αγάπη που έχουμε για την Κατερίνα και ότι χωρστάμε και σε αυτήν πολλά. Παίρνουμε πολλή δύναμη και από τους συναδέλφους του Γιώργου οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μας. Δύο χρόνια δεν έχουν φύγει από το πλευρό μας και έχουν κάνει και αυτοί παράσταση κατηγορίας. 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Αν δεν ήταν ο Γιώργος, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Δεν ήταν μεμονωμένο το χτύπημα κατά του Γιώργου. Και βέβαια, έχουμε πολλή υποστήριξη από ανθρώπους - πέρα από φίλους και γνωστούς - που δεν τους έχουμε γνωρίσει ποτέ στη ζωή μας και μας στέκονται δίπλα μας πάρα πολύ. Εϊναι απίστευτο όλο αυτό πυο συμβαίνει μετά τον Γιώργο».

«Μάς στηρίζει όλος αυτός ο κόσμος, ο άγνωστος κόσμος, τους οποίους δεν τους γνωρίζαμε. Είναι τόσο πολύ το δίκιο μας....Με κρατάει ότι από την ημέρα που ξεκίνησα να μεγαλώνω αυτό το παλικάρι, μέχρι την ημέρα που μου το στερήσανε, έχω δώσει μεγάλο αγώνα. Κάναμε πολλές θυσίες και για τα δυο μας τα παιδιά. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, δεν ήταν μια προσωποποιημένη επίθεση, για αυτό μπήκε και η διμοιρία μέσα. Γιατί η επίθεση έγινε κατά της διμοιρίας, δεν έγινε κατά του Γιώργου Λυγγερίδη. Μπορούσε εκείνη την ημέρα να είναι οποιοσδήποτε από τη διμοιρία και ευτυχώς - το λεώ εγώ που είμαι πατέρας - δεν υπάρχει άλλος πατέρας ή μητέρα στη θέση μας. Γιατί εκείνη την ημέρα έγινε πόλεμος στην κυριολεξία», δήλωσε από τη μεριά του ο πατέρας του Γιώργου.

Σχολιάζοντας το ότι οι δικαστές θα κληθούν να δικάσουν και να βγάλουν μια ετυμηγορία για μικρά και μεγάλα ονόματα, ο Θανάσης Λυγγερίδης δήλωσε: «Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω. Μικρά και μεγάλα ονόματα. Με συγχωρείτε αλλά εγώ δεν συμπάσχω με αυτό το πράγμα. Μεγάλο όνομα είναι αυτό που έχει πολλές συλλαβές. Μικρό όνμα είναι αυτό που έχει δύο ή τρεις συλλαβές. Τι θα πει μεγάλο όνομα; Δηλαδή το δικό μου όνομα είναι μικρό; Όχι. Απεναντίας, το δικό μου όνομα μέσα στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο και καθαρό».

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιωθεί η μνήμη του», πρόσθεσε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη. «Ο Γιώργος ήταν ένα απροβλημάτιστο παιδί. Δεν μας προβλημάτισε ποτέ, δεν μαλώσαμε ποτέ. Τώρα που μπορούσα να χαρώ τα παιδιά μου, ήρθε αυτό. Γιατί κάποιοι ήθελαν να το κάνουν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά», τόνισε ο πατέρας του.

