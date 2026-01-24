Λογαριασμός
Στα Καλάβρυτα για σκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Έκπληκτοι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού (φωτογραφίες) 

 Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο πρωθυπουργός

Ιδιωτική, αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

 Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στο Χιονοδρομικό περίπου εννέα το πρωί, όπου τον υποδείχθηκε ο διευθυντής του Κέντρου, Αλέξης Άγριος. 

Όπως αναφέρει το Kalavrytanews.gr, o πρωθυπουργός έβγαλε το εισιτήριό του ως απλός πολίτης, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς  επισκέπτες να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν έκπληκτοι.

Η επίσκεψη θα είναι ολιγόωρη και θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα. 
 

