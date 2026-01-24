Ιδιωτική, αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στο Χιονοδρομικό περίπου εννέα το πρωί, όπου τον υποδείχθηκε ο διευθυντής του Κέντρου, Αλέξης Άγριος.
Όπως αναφέρει το Kalavrytanews.gr, o πρωθυπουργός έβγαλε το εισιτήριό του ως απλός πολίτης, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς επισκέπτες να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν έκπληκτοι.
Η επίσκεψη θα είναι ολιγόωρη και θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.