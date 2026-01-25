Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του για το μεγάλο Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει ανακοινώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επανέφερε στην κυριότητά του δύο ακίνητα του στρατοπέδου «Καραϊσκάκη» στην Αττική.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις τις οποίες υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, επανέρχονται στην κυριότητά του Ταμείου Εθνικής Άμυνας δύο ακίνητα συνολικής έκτασης 114.363 τ.μ.

Τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προ 34 και 19 ετών, χωρίς να εκπληρωθούν έκτοτε οι όροι της παραχώρησής τους.

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστά μέγιστη πρόκληση ο εξορθολογισμός της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Οικιστικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της δέσμης μέτρων για τη Στρατιωτική Οικογένεια, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

