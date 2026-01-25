Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ (Alex Honnold) ανέβηκε σήμερα στον διάσημο ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 (Taipei 101) στην Ταιβάν χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό, κόβοντας την ανάσα χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν από κάτω.

Μάλιστα, η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Χόνολντ στο εμβληματικό κτίριο μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ώστε να προληφθεί η μετάδοση πιθανού ατυχήματος.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Το κτίριο έχει ύψος 508 μέτρων και 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, λόγω των «κουτιών από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

This moment is INSANE.



Alex Honnold greets fans watching through the windows of Taipei 101. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/KMo9BJvPai — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Ο Χόνολντ, φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη μετά από 90 λεπτά σκαρφαλώματος μόνο με τα χέρια, ενώ από κάτω το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές.

«Είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα.

«Είχε πολύ αέρα και σκεφτόμουν μόνο να μην πεσω από τον πύργο. Προσπαθούσα να ισορροπήσω . Τι απίστευτη θέα, τι όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι» δήλωσε ενθουσιαμσένος ο αμερικανός Spiderman.

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος ορειβάτης που ανέβηκε στην Ταϊπέι 101, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί.

Ο Γάλλος ορειβάτης Alain Robert ανέβηκε στο κτίριο την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

