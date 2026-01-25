Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμερικανός Spiderman, ανέβηκε σε ουρανοξύστη 101 ορόφων χωρίς σχοινιά - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε στον διάσημο ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 (Taipei 101) στην Ταιβάν μέσα σε 90 λεπτά, εν μέσω δυνατών ανέμων

χονολντ

Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ (Alex Honnold) ανέβηκε σήμερα στον διάσημο ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 (Taipei 101) στην Ταιβάν χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό, κόβοντας την ανάσα χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν από κάτω. 

χονολντ

Μάλιστα, η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Χόνολντ στο εμβληματικό κτίριο μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ώστε να προληφθεί η μετάδοση πιθανού ατυχήματος.

Το κτίριο έχει ύψος 508 μέτρων και 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, λόγω των «κουτιών από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση. 

Ο Χόνολντ, φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη μετά από 90 λεπτά σκαρφαλώματος μόνο με τα χέρια, ενώ από κάτω το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές. 

χονολντ

«Είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα.

«Είχε πολύ αέρα και σκεφτόμουν μόνο να μην πεσω από τον πύργο. Προσπαθούσα να ισορροπήσω . Τι απίστευτη θέα, τι όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι» δήλωσε ενθουσιαμσένος ο αμερικανός Spiderman. 

χονολντ

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος ορειβάτης που ανέβηκε στην Ταϊπέι 101, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί.

Ο Γάλλος ορειβάτης Alain Robert ανέβηκε στο κτίριο την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ουρανοξύστης Ταϊβάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark