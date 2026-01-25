«Θύμα» μπλακ άουτ λόγω τεχνικού προβλήματος έπεσε χθες τη νύχτα ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.
Ξαφνικά, έσβησαν τα φώτα, κόπηκε ο ήχος, δεν δούλευε το μικρόφωνο, όμως ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν πτοήθηκε.
Μάζεψε γύρω του τους μουσικούς, ζήτησε από το κοινό να χτυπά παλαμάκια με τον ρυθμό και η διασκέδαση συνεχίστηκε κανονικά, τραγουδώντας α καπέλα το «Υπάρχω».
Οι θαμώνες συμμετείχαν ενθουσιασμένοι, αποθεώνοντας τον «Μαζώ», ο οποίος συνέχιζε κανονικά να διασκεδάζει το κοινό του, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.