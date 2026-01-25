«Θύμα» μπλακ άουτ λόγω τεχνικού προβλήματος έπεσε χθες τη νύχτα ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ξαφνικά, έσβησαν τα φώτα, κόπηκε ο ήχος, δεν δούλευε το μικρόφωνο, όμως ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν πτοήθηκε.

Μάζεψε γύρω του τους μουσικούς, ζήτησε από το κοινό να χτυπά παλαμάκια με τον ρυθμό και η διασκέδαση συνεχίστηκε κανονικά, τραγουδώντας α καπέλα το «Υπάρχω».

Οι θαμώνες συμμετείχαν ενθουσιασμένοι, αποθεώνοντας τον «Μαζώ», ο οποίος συνέχιζε κανονικά να διασκεδάζει το κοινό του, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

