Τσάμικος και πεντοζάλης σε …lounge εκδοχή - Θεσσαλονικιός dj ακούγεται σε όλο τον κόσμο

Ένα τσάμικο από τη Στερεά Ελλάδα, ο πεντοζάλης από την Κρήτη και ένας γνώριμος ικαριώτικος σκοπός «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων, μπαίνουν σε σύγχρονα εστιατόρια και μπιστρό ή ντύνουν την ατμόσφαιρα σε λόμπι ξενοδοχείων, χάρη στον Θεσσαλονικιό dj Χρίστου Καλτσά, που το project του ακούγεται σε όλο τον κόσμο

Παραδοσιακές μουσικές και τραγούδια από την Ήπειρο, την Κάσο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο και άλλα σημεία του ελληνικού μουσικού χάρτη επανερμηνεύονται μέσα από lounge, bossa nova και balearic αισθητική και μεταμορφώνονται σε σύγχρονη world music, «ταξιδεύοντας» σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για το μουσικό πρότζεκτ «MAM-A LOOK! Music for the Soul» του μουσικού παραγωγού και DJ Χρίστου Καλτσά. Ένα άλμπουμ δέκα κομματιών -έξι ορχηστρικών και τεσσάρων με στίχο, στο οποίο παραδοσιακά τραγούδια ενορχηστρώνονται από την αρχή, με στόχο να σταθούν ισότιμα σε σύγχρονα ακουστικά περιβάλλοντα, playlists και DJ sets.

«Η λογική του άλμπουμ είναι να ταξιδεύουμε μουσικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά τραγούδια κάθε περιοχής και να τα επανερμηνεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε εντελώς τον ρυθμό τους. Δεν μιλάμε για ένα απλό ρεμίξ, όπου μπαίνει ένα beat από κάτω, αλλά για πλήρη ενορχήστρωση από την αρχή», εξηγεί ο ίδιος, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο «Αμάραντος», ένα κλασικό τσάμικο της Στερεάς Ελλάδας, το οποίο μεταμορφώνεται σε bossa nova.

«Είναι εντελώς διαφορετικό πια. Αντικαταστήσαμε το χαρακτηριστικό κλαρίνο και βάλαμε στη θέση του το ακορντεόν», λέει, εξηγώντας πως το αποτέλεσμα είναι ένα ορχηστρικό κομμάτι που μπορεί να σταθεί σε ένα μπαρ στο Παρίσι ή το Λονδίνο, ανάμεσα σε άλλες world και balearic επιλογές.

«Αυτός είναι ο τελικός μου σκοπός: να ταξιδέψει η ελληνική μουσική, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει σύνορα», επισημαίνει ο κ. Καλτσάς.

Από το πανηγύρι στο DJ set - Μουσικές αλχημείες με σεβασμό στην παράδοση

Παρά τις αλλαγές και τις «μουσικές αλχημείες», τα κομμάτια παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμα από τα πρώτα μουσικά μέτρα. Ο πεντοζάλης διατηρεί την κρητική του ταυτότητα, το «Στης Πάργας τον ανήφορο» αποκαλύπτεται από τον πρώτο στίχο, ενώ η «Κόρη Μηλιά», το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι του γάμου, αποκτά μια χαρούμενη, λάτιν εκδοχή. «Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να παίξει άνετα και σε ένα beach bar το καλοκαίρι», εκτιμά.

Κομμάτια όπως το «Λυροτσάμπουνο» από την Πάτμο ή ο παλιός Ικαριώτικος (διαφορετικός από τον γνωστό Ικαριώτικο που ερμηνεύουν ο Κονιτόπουλος και ο Πάριος) αποκτούν νέα ζωή ως ορχηστρικά, σύγχρονα tracks, διατηρώντας ωστόσο την αυθεντική μελωδική τους γραμμή.

«Η ευθύνη είναι μεγάλη, γιατί μιλάμε για την παράδοσή μας», τονίζει ο μουσικός παραγωγός. «Κρατάμε τη βασική μελωδία, δεν χάνεται η ταυτότητα του τραγουδιού. Όταν ακούς τον “Αφούση”, καταλαβαίνεις αμέσως τι είναι, ακόμα κι αν είναι αλλιώς ενορχηστρωμένο».

Το άλμπουμ καταγράφει ήδη περίπου 18.500 ακροάσεις στο Spotify, με ακροατές από περισσότερες από 55 χώρες, ανάμεσά τους η Τουρκία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Ευρώπης. «Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει γίνει κάποιο πληρωμένο promotion. Το βλέπω να φεύγει μόνο του», δηλώνει, κοιτάζοντας καθημερινά τον χάρτη των ακροατών να μεγαλώνει.

