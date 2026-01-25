«Μεσαίες δυνάμεις» στον νέο κόσμο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέδειξε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την ιστορική τομή στη διεθνή πολιτική, με την παγκόσμια τάξη να διαμορφώνεται πλέον από την ισχύ και τη βία των μεγάλων δυνάμεων.

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου πέρυσι είχε ήδη επισημάνει την αλλαγή στη διεθνή τάξη, με έντονες κριτικές από την πλευρά των Αμερικανών προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός και η διακυβέρνησή του προκάλεσαν σημαντικές αναταράξεις στο παγκόσμιο σύστημα που βασιζόταν σε κανόνες δικαίου, υπογραμμίζοντας την υποχώρηση αυτού του συστήματος υπέρ της αξίας της ισχύος και της βίας στη διεθνή πολιτική.

Αν η περσινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ήταν μια πρόγευση του νέου κόσμου, το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός είναι η πραγμάτωσή του. Οι «μεσαίες δυνάμεις» πρέπει να απαντήσουν.«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή, όπου την πολιτική διαμορφώνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Τα θεμέλια της διεθνούς τάξης των τελευταίων δεκαετιών δέχονται επίθεση. Ο νέος κόσμος των μεγάλων δυνάμεων βασίζεται στην ισχύ και αν χρειαστεί στη βία».



Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, πιο εμφατικά από ποτέ σε διεθνές ακροατήριο, στο Νταβός, μίλησε για την ιστορική τομή που πλέον βιώνει ο πλανήτης. Μάλλον καλύτερα, έχει ήδη έρθει η επόμενη μέρα από αυτή την τομή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από πέρυσι, επί γερμανικού εδάφους, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο ίδιος έκανε λόγο για μια νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη διεθνή πολιτική και την παγκόσμια ιστορία.

Στο Μόναχο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε εξαπολύσει πρωτοφανή επίθεση στην Ευρώπη. Ήδη τότε έκαναν πολλοί λόγο για ανάγκη «αφύπνισης» της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Η γκροτέσκα ομιλία Τραμπ στο Νταβός φέτος δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησής του προκάλεσε σεισμό στη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες δικαίου, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο– κατά τις βουλές των ΗΠΑ. Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο βέβαιο με πριν, το σύστημα κοινών δικαιικών αναφορών έχει πληγεί ήδη ανεπανόρθωτα και ναι, η ισχύς και η βία φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον στα σχέδια των «μεγάλων δυνάμεων».Ας ακούσει τον Μαρκ Κάρνεϊ η ΕυρώπηΟ καγκελάριος Μερτς όμως, φιλοαμερικανός ο ίδιος, πλέον μοιάζει να μην έχει καμία ψευδαίσθηση. Η νέα κατάσταση δεν είναι αμετάβλητη, όπως είπε από το Νταβός, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε μια «ιστορική αποστολή» για την Ευρώπη. «Να κοιτάξουμε κατάματα αυτή την πραγματικότητα και να χαράξουμε μια πορεία βασισμένη στον ρεαλισμό» ανέφερε ο Μερτς, κατονομάζοντας τους πυλώνες ισχύος της Ευρώπης: ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, συνοχή.Προς ώρας όλα τίθενται εν αμφιβόλω. Όλα τα παραπάνω πεδία εμφανίζουν ρωγμές. Η Ευρώπη, σχολιάζουν γερμανικές εφημερίδες, είχε πέσει σε λήθαργο: γεωπολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, επικοινωνιακό. Κι αν δεν θέλει να ακούσει τον Μερτς - γιατί ίσως και η ίδια η Γερμανία, με τα λάθη του δικού της παρελθόντος, δεν μπορεί να πείσει ακόμη τους εταίρους της-, ας ακούσει τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, που έχει βρεθεί, ο ίδιος και η χώρα του, πολλές φορές στο στόχαστρο του Τραμπ.«Η νέα εποχή έχει ξεκινήσει ήδη» είπε από το Νταβός και οι κλυδωνισμοί είναι «συνταρακτικοί».Στην ιστορική του ομιλία, ο Καναδός πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση όχι πια στις «μεγάλες δυνάμεις», εκεί φαίνεται η ελπίδα να είναι φρούδα, αλλά στις «μεσαίες δυνάμεις» όλου του κόσμου: τις καλεί να αντισταθούν και να υψώσουν ανάστημα απέναντι στην ωμότητα που αναδύεται ως η νέα νόρμα. Δεν είναι ανίσχυρες, όπως είπε, έχουν σημαντικά «όπλα» όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη. Ας είναι αυτά η τελική επιλογή των «μεσαίων δυνάμεων» αντί της σύμπραξης με μια νέα βαρβαρότητα. Η αποχή από την υπογραφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ στο Νταβός από πολλές «μεσαίες δυνάμεις» ήταν ένα πρώτο βήμα.

