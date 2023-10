Η «βαριά» αντζέντα του Μπλίνκεν στο Ισραήλ – Στήριξη στον Νετανιάχου και συνομιλίες με Αμπάς

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ ύστερα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς και να προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης.

I’m in Israel today to make one thing clear: The United States stands with Israel and its people, and we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/25KCfkjp3S