Τέσσερις στους πέντε Εβραίοι Ισραηλινοί θεωρούν υπεύθυνο τον Νετανιάχου για τη σφαγή της Χαμάς - Ζητούν να παραιτηθεί

Τέσσερις στους πέντε Εβραίοι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσωπικά ευθύνονται για τη μαζική διείσδυση τρομοκρατών της Χαμάς και τη σφαγή στον Νότο του Ισραήλ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Dialog Center που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και δημοσιεύει η Jerusalem Post.

Four out of five Jewish Israelis believe the government and Prime Minister Benjamin Netanyahu are to blame for the mass infiltration of Hamas terrorists and the massacre of Israel's South, a new Dialog Center poll released today found.



Read more>>>https://t.co/arEiYwVqbn