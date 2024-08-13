Ο Μπλίνκεν ετοιμάζεται για την 9η περιοδεία του στη Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σχεδιάζει να αναχωρήσει την Τρίτη για την ένατη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο, με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ανέφερε ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο Μπαράκ Ραβίντ, μέσω X, επικαλούμενος πηγή του ενήμερη για τις προθέσεις του.

Ο κ. Μπλίνκεν προγραμματίζει σταθμούς στο Κατάρ, στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ωστόσο, επισήμανε ότι το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν αποκλείται να ακυρωθεί, αν στο μεταξύ το Ιράν εξαπολύσει επίθεση αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ, στο οποίο επέρριψε την ευθύνη για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίφια, στην Τεχεράνη στα τέλη του Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

