Τουρκία: Νεαρός με μαχαίρι τραυματίζει 5 ανθρώπους στον κήπο τζαμιού

Νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και αλεξίσφαιρο γιλέκο μαχαίρωσε χθες Δευτέρα τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, προτού εξουδετερωθεί, στον κήπο τζαμιού στην Εσκίσεϊρ (Δορύλαιον) στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο.

Ο ύποπτος, 18 ετών, οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, μαγνητοσκόπησε και αναμετέδωσε την πράξη του απευθείας μέσω X, προτού συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί υπό κράτηση, κατά δημοσιεύματα. Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά τραυματίες.

«Ο δράστης έφερε περιβολή παρόμοια με χαρακτήρα βιντεοπαιγνιδιού, τσεκούρι περασμένο στη μέση, αλεξίσφαιρο γιλέκο, κράνος και μάσκα», ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Eskişehir Durum.

Στιγμιότυπα που τράβηξε ο ίδιος τον εικονίζουν να φοράει γυαλιά προστασίας πάνω από μάσκα με χαρακτηριστικά νεκροκεφαλής στο κάτω μέρος του προσώπου του. Τουρκικοί ιστότοποι ανέφεραν ακόμη πως έφερε στο στήθος «μαύρο ήλιο» — σύμβολο των ναζί αποτελούμενο από τρεις σβάστικες.

Ο δράστης δεν φώναξε κάτι, ούτε ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, σύμφωνα με την οποία πιθανόν ήταν «επηρεασμένος από πολεμικά βιντεοπαιγνίδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

