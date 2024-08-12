Τηλεφωνική συνομιλία του Φιντάν με Μπλίνκεν για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, με βασικό αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα και την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε σχετικά με τη συνομιλία των δύο υπουργών:

«Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα (12 Αυγούστου) τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, συζητήθηκαν η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και η αυξανόμενη ένταση στην περιοχή.

Ο υπουργός μας δήλωσε ότι ο μαρτυρικός θάνατος του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και οι συνεχιζόμενες σφαγές Παλαιστινίων έδειξαν για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ δεν είναι πρόθυμο να εργαστεί για την ειρήνη».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η Χαμάς είχε επιδείξει εποικοδομητική στάση όσον αφορά στην κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η αυξανόμενη ένταση στην περιοχή είναι ανησυχητική και ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να απέχει από προκλητικά βήματα που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

