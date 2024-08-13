Η ζέστη σκότωσε σχεδόν 50.000 ανθρώπους στην Ευρώπη το 2023

Σχεδόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στην Ευρώπη εξαιτίας της ζέστης το 2023, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με ετήσια μελέτη για το ζήτημα που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα.

«Εκτιμάμε ότι 47.690 θάνατοι (...) οφείλονταν στη ζέστη το 2023, θνησιμότητα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση για την περίοδο 2015-2023, πίσω από το έτος 2022», συνοψίζει το κείμενο, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Medicine.

Η μελέτη, που εκπονούν σε ετήσια βάση ομάδες του Ινστιτούτου της Βαρκελόνης για την Παγκόσμια Υγεία, είχε καταλήξει την περασμένη χρονιά στο συμπέρασμα πως η ζέστη ήταν εξαιρετικά φονική το 2022, προκάλεσε πάνω από 60.000 θανάτους στην Ευρώπη.

Η ακρίβεια των αριθμών αυτών δεν είναι πάντως απόλυτη: πρόκειται για εκτίμηση. Για το 2023, οι ερευνητές υπολογίζουν πως οι θάνατοι κυμάνθηκαν στο φάσμα από σχεδόν 30.000 ως πάνω από 66.000.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να συγκρατηθεί είναι ότι η ζέστη συνέχισε να προκαλεί χιλιάδες θανάτους ανθρώπων —κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας— το 2023, το καλοκαίρι του οποίου ήταν το δεύτερο θερμότερο που έχει καταγραφτεί ποτέ στην Ευρώπη.

Οι καύσωνες, η διάρκεια και η συχνότητα των οποίων χειροτερεύουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, πιθανόν βαραίνουν στους δείκτες θνησιμότητας στη νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ελλάδα...) αλλά πλήττουν επίσης χώρες πολύ λιγότερο συνηθισμένες στη ζέστη, όπως τα κράτη της Βαλτικής.

Στη Γαλλία, η μελέτη αποδίδει περίπου 3.500 θανάτους στη ζέστη, αριθμό κατά τι μικρότερο από τον απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας πριν από μερικούς μήνες.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα για 35 χώρες, εκτιμά ότι οι θάνατοι θα ήταν ακόμη περισσότεροι αν οι αρχές δεν λάμβαναν μέτρα.

Όπως υπενθυμίζουν οι συντάκτες της, οι ευρωπαϊκές χώρες αντιλήφθηκαν το επίπεδο του κινδύνου όταν επλήγησαν από τον καύσωνα του 2003. Υπολογίζεται πως είχε σκοτώσει κάπου 70.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, ωστόσο είναι δύσκολες οι ακριβείς συγκρίσεις με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο για λόγους μεθοδολογίας.

Οι συγγραφείς βλέπουν στη μείωση της θνησιμότητας τη θετική επίπτωση σχεδίων προετοιμασίας για την υπερβολική ζέστη που εφαρμόζονται το τρέχον διάστημα, όμως επισημαίνουν ότι οι πολιτικές αυτές δεν αρκούν από μόνες τους και πρέπει να συνοδευτούν από πιο ενεργά μέτρα για την αποτροπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.