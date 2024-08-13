Επαφές και πιέσεις Γκουτέρες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τις τελευταίες ημέρες κάνει εντατικές επαφές στη Μέση Ανατολή πιέζοντας τους συνομιλητές του για να υπάρξει αποκλιμάκωση, δήλωσε χθες Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Φαρχάν Χακ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τις συνεχιζόμενες απώλειες ζωών στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μετά τον βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ σε σχολείο στην πόλη της Γάζας που φιλοξενούσε εκατοντάδες οικογένειες εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

«Ο Γενικός Γραμματέας διαπιστώνει με θλίψη ότι η απόφαση 2735 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παραμένει ανεφάρμοστη», «καλωσορίζει τις προσπάθειες μεσολάβησης των ηγετών των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ» και παροτρύνει «τις δύο πλευρές να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις και να συνάψουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων», συνέχισε ο κ. Χακ.

Σημείωσε ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο βομβαρδισμός του Σαββάτου ήταν τουλάχιστον ο 21ος εναντίον σχολείου που λειτουργεί ως καταφύγιο εκτοπισμένων από την 4η Ιουλίου. Συνολικά, οι βομβαρδισμοί αυτοί προκάλεσαν 274 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά την ίδια πηγή.

Ο Γενικός Γραμματέας –είπε ο κ. Χακ– επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Υπογραμμίζει επίσης για άλλη μια φορά την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κι επαναλαμβάνει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της διάκρισης, της αναλογικότητας και των προφυλάξεων κατά την επίθεση, πρέπει να τηρείται πάντα.

O OHE καλεί τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς μέριμνας για την προστασία των αμάχων. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα οι άμαχοι να μπορούν να καταφύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές και να επιτρέπεται η επιστροφή τους όταν το επιτρέπουν οι περιστάσει συνθήκες.

«Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια, είτε μετακινούνται είτε μένουν στα σημεία των συγκρούσεων» σημείωσε ακόμη ο κ. Χακ.

