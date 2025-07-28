Ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ «αντιρωσική»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι το πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «αντι-ρωσικό» και την παρομοίασε με μια de facto απαγόρευση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με την ΕΕ την Κυριακή, επιβάλλοντας δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το αμερικανικό LNG είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό LNG. Η ΕΕ, η οποία έχει επιβάλει σαρωτικές κυρώσεις στη Μόσχα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, προσπαθεί εδώ και καιρό να αγοράσει λιγότερο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι ο Τραμπ «τα σάρωσε όλα» με την ΕΕ, αλλά ότι η συμφωνία δεν είναι καλή ούτε για τη Ρωσία.

«Φυσικά, η "συμφωνία" είναι σαφώς αντιρωσική απαγορεύοντας την αγορά του δικού μας πετρελαίου και φυσικού αερίου» έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram.

Προέβλεψε ότι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και τους πολίτες της θα είναι καταστροφικές, καθώς θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερα για την ενέργειά τους.

«Είναι να λυπάται κανείς τους απλούς Ευρωπαίους», είπε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

