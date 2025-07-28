«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους, οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στη Γάζα», τονίζει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Πρόκειται για έναν πολύπλοκο πόλεμο, που υπερβαίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν. Πλησιάζουμε σε στάδια όπου πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Πρόκειται για ηγεσία και εμείς είμαστε υπεύθυνοι, όχι ο εισαγγελέας και όχι κάποιος άλλος», δήλωσε ο Κατζ σε μια τελετή για την κατεδάφιση κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα τον περασμένο μήνα στην πόλη Χολόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι 58 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 εικάζεται ότι είναι ζωντανοί.

Πηγή: skai.gr

