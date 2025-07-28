Η Κίνα κατηγόρησε τη Δευτέρα ορισμένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για «κατάφωρη παρέμβαση» στις εσωτερικές της υποθέσεις, μετά από συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων νομοθετών και του προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, την περασμένη εβδομάδα.

Η αντιπροσωπεία της Κίνας δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η χώρα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε μορφή επίσημης ανταλλαγής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρχών της Ταϊβάν και προέτρεψε την ΕΕ να τηρήσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις έναντι της Κίνας.

«Πρόσφατα, ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετέβησαν στην Ταϊβάν, γεγονός που παραβίασε σοβαρά την αρχή της «μίας Κίνας» και παρενέβησαν κατάφωρα στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας», ανέφερε η αποστολή σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Ο Λάι συναντήθηκε με μέλη της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας στην Ταϊπέι την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις κοινές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, καθώς και για τις απειλές από «εξωτερική διείσδυση».

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό του έδαφος, έναν ισχυρισμό που η Ταϊπέι απορρίπτει.

Πηγή: skai.gr

