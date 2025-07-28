Εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ: Η Ρωσία βλέπει "πολύ σκληρό πλήγμα" στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την προηγούμενη ημέρα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, που προβλέπει δασμούς 15% σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα, θα επιφέρει «πολύ σκληρό πλήγμα» στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

«Μια τέτοια προσέγγιση θα οδηγήσει στην περαιτέρω αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, σε στροφή των επενδύσεων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ και σίγουρα θα είναι πολύ σκληρό πλήγμα», σχολίασε ο Σεργκέι Λαβρόφ στη διάρκεια φόρουμ, κοντά στη Μόσχα.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες στη Σκωτία.

Από τη μια πλευρά προβλέπει δασμούς 15% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ από την άλλη η ΕΕ δεσμεύεται σε αγορές ενεργειακών προϊόντων ύψους 750 δισεκ. δολαρίων –κυρίως για να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο—και σε επιπλέον επενδύσεις 600 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι «ξεκάθαρο» πως οι Αμερικανοί ενεργειακοί πόροι θα είναι «σημαντικά πιο ακριβοί από τους ρωσικούς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες στις «τιμές της ενέργειας» καθώς και στη γεωργία και τη βιομηχανία στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

