Στην «αντεπίθεση» ο Μάσκ - Πήρε πίσω τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Ο Ίλον Μασκ ξαναπήρε πίσω τον «τίτλο» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αφού τον έχασε μόνο για λίγα λεπτά εξαιτίας της απότομης πτώσης της μετοχής της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Ο Μασκ κατέβηκε μόνο για λίγο από την κορυφή καθώς φαίνεται ότι του στοίχισε πολύ ακριβά η πώληση μετοχών της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, Τwitter.

Ο Μπερνάρ Αρνό, ο πρόεδρος της εταιρείας ειδών πολυτελείας LVMH που κράτησε για λίγο τον τίτλο, ξαναέπεσε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας προσωπική περιουσία 185,3 δισεκ. δολαρίων.

