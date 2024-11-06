Μείωση του κυβερνητικού σχήματος υπόσχεται ο Elon Musk, εφόσον κερδίσει τις εκλογές ο Τραμπ.

Όπως δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος, θα επιδιώξει να μειώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αν ο Τραμπ κερδίσει την θέση στον Λευκό Οίκο και του αναθέσει κάποιον ρόλο στη νέα κυβέρνηση.

Μιλώντας στον Tucker Carlson από το Mar-a-Lago, όπου παρακολουθεί τη ροή των αποτελεσμάτων με τον Τραμπ, ο Musk είπε πως θέλει να βοηθήσει τον Τραμπ να κάνει την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική.

Εχουμε μια τεράστια γραφειοκρατία, δήλωσε ο Musk, βασικός υποστηρικτής του Τραμπ, CEO της Tesla και της SpaceX και ιδιοκτήτης του X.

Είναι μάλιστα τέτοιος ο ενθουσιασμός του που ανάρτησε φωτογραφία (η οποία έχει υποστεί επεξεργασία) που τον απεικονίζει να μεταφέρει έναν νεροχύτη μέσα στο Οβάλ Γραφείο, γράφοντας "let that sink in" (σε ελεύθερη μετάφραση "πάρτε το απόφαση"). Με αυτό τον τρόπο ο Musk παραπέμπει στην περίοδο που εξαγόρασε το πρώην Twitter, και έκανε μια απρόσμενη είσοδο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας με έναν νεροχύτη στα χέρια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πάντως ότι Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, θα τον βοηθήσει να εξορθολογίσει την κυβέρνηση.



Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Πηγή: skai.gr

