Εκλογές ΗΠΑ: Κατήφεια στο «στρατόπεδο» της Χάρις

Κατήφεια επικρατεί στο «στρατόπεδο» της Κάμαλα Χάρις, μετά τα περισσότερα αποτελέσματα να είναι υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Στο εκλογικό πάρτι της Χάρις στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ η απογοήτευση ήταν εμφανής. Πολλοί οπαδοί της Χάρις αποχώρησαν από το πανεπιστήμιο.

Πάντως, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να σημειώνει κέρδη στις, από τις εκλογές του 2020, διαφιλονικούμενες πολιτείες, η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις διατηρούσε νωρίτερα την ελπίδα ότι οι πολιτείες του «μπλε τείχους» (Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια) θα φέρουν μια νίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.