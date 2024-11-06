Λογαριασμός
Κατήφεια στο «στρατόπεδο» της Κάμαλα Χάρις - Δείτε φωτογραφίες

Στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ η απογοήτευση ήταν εμφανής. Πολλοί οπαδοί της Κάμαλα Χάρις αποχώρησαν από το πανεπιστήμιο. 

Εκλογές ΗΠΑ: Κατήφεια στο «στρατόπεδο» της Χάρις

Κατήφεια επικρατεί στο «στρατόπεδο» της Κάμαλα Χάρις, μετά τα περισσότερα αποτελέσματα να είναι υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Στο εκλογικό πάρτι της Χάρις στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ η απογοήτευση ήταν εμφανής. Πολλοί οπαδοί της Χάρις αποχώρησαν από το πανεπιστήμιο. 

Πάντως, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να σημειώνει κέρδη στις, από τις εκλογές του 2020, διαφιλονικούμενες πολιτείες, η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις διατηρούσε νωρίτερα την ελπίδα ότι οι πολιτείες του «μπλε τείχους» (Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια) θα φέρουν μια νίκη.

