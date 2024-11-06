Εκλογές ΗΠΑ: «Υπάρχει ακόμα ελπίδα» πιστεύουν στο «στρατόπεδο» της Κάμαλα

Ενώ ο Τραμπ φαίνεται να σημειώνει κέρδη στις, από τις εκλογές του 2020, διαφιλονικούμενες πολιτείες, η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις διατηρεί την ελπίδα ότι οι πολιτείες του «μπλε τείχους» (Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια) θα φέρουν μια νίκη.



Η πρώην σύμβουλος της Κάμαλα Χάρις Σιμόν Σάντερς Τάουνσεντ, ανέφερε στο MSNBC ότι οι βοηθοί της Χάρις αναμένουν να καταμετρηθούν υπέρ της δεκάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια στην κομητεία της Φιλαδέλφειας μέσα στις επόμενες ώρες. Η εκστρατεία δεν πιστεύει ότι θα επαναλάβει τη νίκη του Μπάιντεν στη Τζόρτζια το 2020, αλλά τηρεί στάση αναμονής.

Ο Ίαν Σαμς, εκπρόσωπος της εκστρατείας της Χάρις, έγραψε στο Χ ότι η κομητεία του Μίσιγκαν καρδιά της πόλης του Ντιτρόιτ δεν έχει ακόμη καταμετρηθεί. Ο Σαμς επεσήμανε ότι το τρέχον περιθώριο (νίκης) στο Μίσιγκαν είναι περίπου 100.000 ψήφοι, ενώ ο Μπάιντεν κέρδισε αυτή την κομητεία με τριπλάσια διαφορά.

