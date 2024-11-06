Προβάδισμα Τραμπ σε 5 κρίσιμα swing states - Μάχη στήθος με στήθος στην Αριζόνα

Προβάδισμα στις 5 από τις κρίσιμες διεκδικούμενες πολιτείες έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Πολιτεία της Αριζόνα η μάχη δίνεται κυριολεκτικά στήθος με στήθος, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καταμέτρηση στη Νεβάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

Στην Αριζόνα, με καταμετρημένο το 49,8% των ψήφων, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει 49,7%, με την Κάμαλα Χάρις να ακολουθεί με 49,5%.

Στην Τζόρτζια με την ενσωμάτωση να φτάνει στο 91%, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με 51%, έναντι 48,3% της Κάμαλα Χάρις.

Σημαντικό προβάδισμα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μίσιγκαν, όπου με καταμετρημένο το 32,9% των ψήφων, συγκεντρώνει 52,4%, έναντι 45,9% της Χάρις.

Στο Γουισκόνσιν σε ενσωμάτωση 50,9% ο Τραμπ συγκεντρώνει 50,9%, έναντι 47,6% της Χάρις.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Καρολίνα όπου με καταμετρημένο το 88,8% ο Τραμπ προηγείται με 50,8%, με τη Χάρις να ακολουθεί με 48,1%.

Στην Πενσιλβάνια, αν και στην αρχή προηγείτο η Κάμαλα Χάρις, πλέον και με καταμετρημένο το 79,2% των ψήφων προηγείται ο Τραμπ με 51,3%.

Πηγή: skai.gr

