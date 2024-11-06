Politico για Ίλον Μασκ: Έτοιμος να καρπωθεί τα οφέλη των εκατομμυρίων που ξόδεψε για τον Τραμπ

Ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε σύντομα να καρπωθεί τα οφέλη των δεκάδων εκατομμυρίων που ξόδεψε για να ενισχύσει τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω σημαντικών κρατικών συμβάσεων για τις διάφορες επιχειρήσεις του, σχολιάζει το Politico, λίγη ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη νικητήρια ομιλία του στη Φλόριντα και οδεύει ξανά για τον Λευκό Οίκο.

Κατά τη νικητήρια ομιλία του, ο Τραμπ είπε για τον Μασκ ότι πρόκειται για «έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα, θα έλεγα στην πραγματικότητα».

Επαινώντας τον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι κάλεσε τον Μασκ μετά τον τυφώνα Helene να παράσχει υπηρεσίες επικοινωνιών, κάτι που ο Μασκ έκανε μέσω της δορυφορικής εταιρείας Starlink.

«Έσωσε πολλές ζωές. Έσωσε πολλές ζωές» είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να προστατεύσουμε τις ιδιοφυΐες μας. Δεν έχουμε τόσους πολλούς από αυτούς» είπε.

Πηγή: skai.gr

