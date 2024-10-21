Ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς το Τελ Αβίβ από τις βασικές της εταιρίες έως και τις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο προγραμματισμός αυτός ισχύει για τις Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS και Cargo, εταιρίες του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου αερομεταφορών. Η Eurowings, που επίσης ανήκει στον όμιλο, παρέτεινε την αναστολή έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.