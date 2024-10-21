Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Η Lufthansa παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της προς το Τελ Αβίβ έως και τις 10 Νοεμβρίου

Ο προγραμματισμός ισχύει για τις Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS και Cargo, εταιρίες του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου

Lufthansa

Ο αεροπορικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς το Τελ Αβίβ από τις βασικές της εταιρίες έως και τις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο προγραμματισμός αυτός ισχύει για τις Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS και Cargo, εταιρίες του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου αερομεταφορών. Η Eurowings, που επίσης ανήκει στον όμιλο, παρέτεινε την αναστολή έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Lufthansa
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark