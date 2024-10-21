Την πρώτη της μεγάλη κοινοβουλευτική δοκιμασία ετοιμάζεται να περάσει η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ στη Γαλλία ενόψει της κατάθεσης του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 και της επ' αυτού διαβούλευσης που θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ενός σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού που υπό την πίεση των αγορών αλλά και των Βρυξελλών προβλέπει την εξοικονόμηση ενός ποσού της τάξης των 60 δισεκ. ευρώ, που θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των κρατικών δαπανών και σε λιγότερο βαθμό από την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Με δεδομένη την έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά και τη διάσταση απόψεων μεταξύ των κομμάτων που θεωρητικά στηρίζουν την κυβέρνηση Μπαρνιέ, η έγκριση του νέου κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας δια της κοινοβουλευτικής οδού θεωρείται μάλλον ανέφικτη. Τούτου δοθέντος οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως για μια ακόμη φόρα, επί προεδρίας Μακρόν, η κυβέρνηση θα κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς να προαπαιτείται ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση της Γαλλίας θα βρεθεί για μία ακόμη φορά αντιμέτωπη με πρόταση μομφής η οποία για να εγκριθεί και να οδηγήσει στην πτώση της θα πρέπει να υπερψηφιστεί τόσο από την Ακροδεξιά παράταξη της Μαριν Λεπέν, όσο και από το σύνολο σχεδόν των βουλευτών των κομμάτων που μετέχουν στη συμπαράταξη των κομμάτων της Αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Τα αριστερά κόμματα της έχουν αφήσει να εννοηθεί πως προτίθενται να καταθέτουν πρόταση μορφής πριν ακόμη ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η επικεφαλής των ακροδεξιών βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση Μαρίν Λεπέν έχει αφήσει να εννοηθεί πως στην παρούσα φάση δεν αναμένεται να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής, ωστόσο ο πρόεδρος του κόμματος της Τζορντάν Μπαρντελά δεν απέκλεισε αυτό να συμβεί σε μεταγενέστερη φάση.

