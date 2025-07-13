Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες ύψους 6,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πρωτοφανείς απειλές» από τη Ρωσία, την τρομοκρατία, τις κυβερνοεπιθέσεις και την παραπληροφόρηση, ενώ χαρακτήρισε «παράγοντα αβεβαιότητας» τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε σε στρατηγικό διάλογο για τον ρόλο της γαλλικής πυρηνικής αποτρεπτικής ισχύος στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι «για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να μας φοβούνται».

Ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε τα σχέδιά του σε μια εκτενή ομιλία, καλώντας σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία της Ευρώπης. Στόχος της Γαλλίας, όπως είπε, είναι να φτάσει τα 64 δισ. ευρώ ετησίως σε αμυντικές δαπάνες έως το 2027, το τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας του. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο προϋπολογισμό σε σχέση με τα 32 δισ. ευρώ που δαπανούσε η χώρα το 2017, όταν ανέλαβε την προεδρία.

«Από το 1945, η ελευθερία δεν έχει απειληθεί ποτέ τόσο σοβαρά», τόνισε ο Μακρόν στην καθιερωμένη ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις, παραμονή της εθνικής εορτής της Βαστίλης.

«Για να είμαστε ελεύθεροι σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να μας φοβούνται. Και για να μας φοβούνται, πρέπει να είμαστε ισχυροί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μακρόν επέμεινε ότι η Γαλλία μπορεί να βρει τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση του στρατού, ακόμη κι αν ταυτόχρονα προσπαθεί να μειώσει το υψηλό δημόσιο χρέος της. Τα συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στηρίζουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, ενώ τα αριστερά κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι θυσιάζει κοινωνικά κεκτημένα στο όνομα της άμυνας.

Η Ευρώπη κινδυνεύει εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και επειδή «οι Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτουν ένα στοιχείο αβεβαιότητας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε εκστρατείες διαδικτυακής παραπληροφόρησης από ξένες κυβερνήσεις – τις οποίες δεν κατονόμασε – και σε προπαγανδιστικές επιθέσεις που στοχεύουν τα παιδιά, «στην εποχή της οθόνης».

Ο Μακρόν έδωσε επίσης εντολή στους ανώτατους στρατιωτικούς και αμυντικούς αξιωματούχους της Γαλλίας να ξεκινήσουν έναν «στρατηγικό διάλογο» με τους Ευρωπαίους εταίρους για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο στην προστασία της Ευρώπης.

Η Γαλλία και η Βρετανία έχουν συμφωνήσει πρόσφατα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά όπλα.

Η κίνηση αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του Μακρόν να ενισχύσει την παγκόσμια ισχύ της Γαλλίας και έρχεται σε μια συγκυρία που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αλλάξει δραστικά την αντίληψη για την ασφάλεια στη Δύση, οδηγώντας πολλές χώρες να επανεξετάσουν τη χρόνια απροθυμία τους να επενδύσουν στις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI), οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν πέρυσι με τον ταχύτερο ρυθμό από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Συνολικά η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας – δαπάνησε 693 δισ. δολάρια για την άμυνα, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.