Κρίσιμες επαφές Στάρμερ – Μακρόν: Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και διμερείς σχέσεις

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στη Ντάουνινγκ Στριτ υποδέχεται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης κρατικής επίσκεψης Ευρωπαίου ηγέτη στη χώρα μετά το Brexit. Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, που συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μπριζίτ, αναμένεται να κορυφωθεί με τη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – Γαλλίας την Πέμπτη, ενώ ήδη από σήμερα η διπλωματική ατζέντα είναι πυκνή.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το ακανθώδες ζήτημα της μετανάστευσης, με τον Στάρμερ να ελπίζει ότι θα καταφέρει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για μια νέα συμφωνία επαναπροωθήσεων μεταναστών. Το σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού προβλέπει την επιστροφή μεταναστών που φθάνουν παράτυπα στη χώρα με μικρές βάρκες, με αντάλλαγμα την αποδοχή αιτούντων άσυλο από τη Γαλλία εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η οικογενειακή επανένωση.

Ο Μακρόν από την πλευρά του φέρνει δικές του προτάσεις για τη μείωση των διελεύσεων της Μάγχης, ενώ οι δύο πλευρές επιδιώκουν να παρουσιάσουν κοινό μέτωπο, αποφεύγοντας δημόσιες διαφωνίες. Ωστόσο, παρά την καλή διάθεση και τις διπλωματικές δηλώσεις, οι πληροφορίες θέλουν τη συμφωνία επαναπροωθήσεων να μην έχει ακόμη «κλείσει», με το Λονδίνο να τη χαρακτηρίζει «έργο σε εξέλιξη» και το Παρίσι να δηλώνει ότι «όλα είναι υπό διαπραγμάτευση».

Ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 13:15 (τοπική ώρα), ξεκινώντας τη διμερή συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος δέχεται εσωτερική πολιτική πίεση, καθώς οι αφίξεις με μικρές βάρκες αυξήθηκαν σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Ο Μακρόν, σύμφωνα με τη Telegraph, σκοπεύει να υπογραμμίσει ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο φέρει ευθύνη για την αύξηση των διελεύσεων, λόγω της ύπαρξης μαύρης αγοράς εργασίας και κατάχρησης του συστήματος πρόνοιας. Η Γαλλία πιέζει για αυστηρότερους ελέγχους εκ μέρους του Λονδίνου, θεωρώντας ότι αυτοί θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Πάντως, πηγή από το Μέγαρο των Ηλυσίων δήλωσε στο Press Association πως ο πρόεδρος της Γαλλίας προσβλέπει σε «εποικοδομητική συνεργασία» με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Την ίδια γραμμή τήρησε και ο Βρετανός υφυπουργός αρμόδιος για θέμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Νικ Τόμας-Σάιμοντς, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως οι δύο ηγέτες εργάζονται πάνω σε κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις.

Πάντως, η συζήτηση για μεταναστευτική συμφωνία έχει προκαλέσει ήδη τις αντιδράσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που εκφράζουν φόβους ότι θα κληθούν να δεχτούν αιτούντες άσυλο που θα επιστρέφονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ’ όλα αυτά, κύκλοι στο Παρίσι διαμηνύουν ότι η Γαλλία θεωρεί πως έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει σε διμερή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πέρα από τη διπλωματική ατζέντα, η σημερινή επίσκεψη περιλαμβάνει και συναντήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα αλλά και συμβολικές εκδηλώσεις. Οι δύο ηγέτες θα παρευρεθούν σε δεξίωση για γαλλικές και βρετανικές επιχειρήσεις στη Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ προγραμματίζεται και κοινό γεύμα. Το απόγευμα θα ακολουθήσει επίσκεψη για να τιμηθεί η συμφωνία σχετικά με την έκθεση της περίφημης Ταπισερί του Μπαγιέ (Bayeux Tapestry) στο Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο έτος.

Δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο

Σημειώνεται πως ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε τον Εμανουέλ Μακρόν σε επίσημο συμπόσιο στο Κάστρο του Ουίνδσορ και δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας πρέπει να γίνει «πιο στενή» ενόψει «βαθιών προκλήσεων».

Ο βασιλιάς και ο Γάλλος πρόεδρος δείπνησαν με τη βασιλική οικογένεια και περίπου 160 καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων των Σερ Μικ Τζάγκερ και Σερ Έλτον Τζον.



Πηγή: skai.gr

