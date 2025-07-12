Μακρόν: Η ΕΕ πρέπει να επισπεύσει τα αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιταχύνει την προετοιμασία αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων κατά του εξαναγκασμού, μετά την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή δασμών 30% σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Περισσότερο από ποτέ, είναι ευθύνη της Επιτροπής να επιβεβαιώσει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με σθένος», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Το Μέσο Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument - ACI) δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να απαντά σε τρίτες χώρες που ασκούν οικονομικές πιέσεις σε κράτη-μέλη για να αλλάξουν την πολιτική τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ενεργειών. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει στην ΕΕ να περιορίσει την πρόσβαση εταιρειών τρίτων χωρών σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και να λάβει μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο υπηρεσιών ή τις επενδύσεις.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.