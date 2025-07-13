Ο πρώην πρόεδρος της Νιγηρίας Μουχαμάντου Μπουχάρι, ο οποίος κυβέρνησε την πλέον πολυπληθή χώρα της Αφρικής αρχικά ως στρατιωτικός και στη συνέχεια ως εκλεγμένος πρόεδρος, πέθανε σήμερα σε ηλικία 82 ετών, σύμφωνα με τον πρώην εκπρόσωπό του.

«Η οικογένεια του πρώην προέδρου ανακοίνωσε τον θάνατο του Μουχαμάντου Μπουχάρι σήμερα το απόγευμα σε κλινική στο Λονδίνο», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γκάρμπα Σέχου, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπός του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (2015-2023).

«Ο πρόεδρος Μπουχάρι πέθανε σήμερα στο Λονδίνο περίπου στις 4.30 μ.μ. (18.30 ώρα Ελλάδας) έπειτα από μακρά ασθένεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του νυν προέδρου Μπόλα Τινούμπου με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ο Μπουχάρι διετέλεσε επίσης στρατιωτικός αρχηγός του κράτους μεταξύ Ιανουαρίου 1984 και Αυγούστου 1985, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.