Μερτς: Οι δασμοί Τραμπ θα πλήξουν τον πυρήνα των γερμανικών εξαγωγών

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 30% θα πλήξει «στον πυρήνα» τους εξαγωγείς της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, εφόσον δεν επιτευχθεί διαπραγματευτική λύση τις επόμενες εβδομάδες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρατείνει την αναστολή των εμπορικών αντιμέτρων κατά των ΗΠΑ έως την 1η Αυγούστου, προκειμένου να υπάρξει περιθώριο για περαιτέρω διαβουλεύσεις, μετά την απειλή Τραμπ για νέους δασμούς 30% σε βάρος του ευρωπαϊκού μπλοκ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αν η επιβολή των δασμών τελικά προχωρήσει, η γερμανική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί να αναβάλει μέρος της οικονομικής της πολιτικής, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο δίκτυο ARD την Κυριακή.

«Αυτό θα επισκίαζε τα πάντα και θα έπληττε στον πυρήνα τη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία», προειδοποίησε.

Ο Μερτς τόνισε ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή δασμών τέτοιας κλίμακας.

«Αυτό απαιτεί δύο πράγματα: ενότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλές γραμμές επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο», πρόσθεσε ο συντηρητικός ηγέτης.

Σε ερώτηση για το αν η Γερμανία στηρίζει αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ, ο Μερτς απάντησε: «Ναι, αλλά όχι πριν από την 1η Αυγούστου».

Ο καγκελάριος ανέφερε ότι συζήτησε το θέμα εκτενώς μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα, αυτές τις δυόμισι εβδομάδες έως την 1η Αυγούστου, για να βρούμε λύση. Είμαι πραγματικά αφοσιωμένος σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



