Γουίτκοφ: Αισιοδοξία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «αισιόδοξος» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τίτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους του Κατάρ, στο περιθώριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Πηγή: skai.gr

