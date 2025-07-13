Στην Ευρώπη δεν υπάρχει απλώς η απειλή πολέμου, αλλά μαίνεται ένας πραγματικός πόλεμος, τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «κατέστρεψε ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη» με την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος τάχθηκε επίσης υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία, ενώ επέρριψε στις ΗΠΑ την ευθύνη για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πείσει την ισραηλινή προκειμένου να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γερμανία πρέπει να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα από την «πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ στο πλαίσιο της καθιερωμένης «θερινής συνέντευξης» που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και πρόσθεσε ότι, δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης.

Η Ευρώπη και η Γερμανία πρέπει να προστατευθούν καλύτερα και αυτό περιλαμβάνει την στράτευση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος. «Είμαι υποστηρικτής της στράτευσης επειδή πιστεύω ότι με τη μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη, με το γεγονός ότι διεξάγεται ένας πόλεμος και με δεδομένα τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από αυτόν, οι πόροι προσωπικού της Bundeswehr πρέπει επίσης να βελτιωθούν και αυτό μπορεί να πετύχει μόνο εάν στρατολογηθούν και πάλι περισσότεροι νέοι», επισήμανε ο κ. Σταϊνμάιερ και εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το εάν η απαραίτητη αύξηση προσωπικού μπορεί να επιτευχθεί με στράτευση μόνο σε εθελοντική βάση.

Ο Γερμανός πρόεδρος ανέδειξε ακόμη την κρισιμότητα της συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και περιέγραψε ως «επιτυχές» το αποτέλεσμα της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Συμμαχίας: «Έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να φροντίζουμε περισσότερο για την ασφάλειά μας. Όχι, για να κάνουμε πόλεμο, αλλά για να αποτρέψουμε έναν πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στο Ισραήλ, ο κ. Σταϊνμάιερ παραδέχθηκε την εγγύτητά του με την ισραηλινή ηγεσία, αλλά ξεκαθάρισε και ότι «πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα». Το Ισραήλ, τόνισε, «είναι φίλος και εταίρος, αλλά αυτό πρέπει να συζητηθεί και ποιος άλλος, αν όχι εμείς, θα πρέπει να κάνει τέτοιες συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση;».

Σχετικά με την ισραηλινή επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος επέρριψε ευθύνες και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή. «Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, υπογράφηκε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2015. Εκείνη την εποχή, το Ιράν απείχε πολύ από το να αναπτύξει τις πυρηνικές του δυνατότητες, κάτι που πρέπει να φοβόμαστε σήμερα. Η πρώτη ωστόσο κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε αυτή τη συμφωνία και το Ιράν στη συνέχεια ανέπτυξε περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα. Όλοι οι συμμετέχοντες τότε, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Ρώσοι και Κινέζοι, είχαν συμφωνήσει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ».

