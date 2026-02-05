Άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα εκτελούνται δημόσια επειδή παρακολουθούν νοτιοκορεατικές τηλεοπτικές σειρές όπως το Squid Game και επειδή ακούν K-pop, σύμφωνα με νέα ευρήματα της Διεθνούς Αμνηστίας. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι ακόμη και μαθητές τιμωρούνται σκληρά από το καθεστώς Κιμ Γιονγκ Ουν για την κατανάλωση μέσων από τη Νότια Κορέα. Μαρτυρίες ανθρώπων που διέφυγαν από τη χώρα αποκαλύπτουν ότι μικρά παιδιά εξαναγκάζονται μερικές φορές να παρακολουθούν δημόσιες εκτελέσεις ως προειδοποίηση κατά της πρόσβασης σε ξένο περιεχόμενο.

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι οι τιμωρίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον πλούτο και την κοινωνική θέση. Οι φτωχότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν τις πιο αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής καταδίκης, ενώ όσοι προέρχονται από ισχυρές ή εύπορες οικογένειες μπορούν μερικές φορές να αποφύγουν την εκτέλεση δωροδοκώντας αξιωματούχους.

«Αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν πώς η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει δυστοπικούς νόμους, σύμφωνα με τους οποίους η παρακολούθηση μιας νοτιοκορεατικής τηλεοπτικής σειράς μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή, εκτός αν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις», δήλωσε η Σάρα Μπρουκς, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Οι αρχές ποινικοποιούν την πρόσβαση στην πληροφόρηση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και στη συνέχεια επιτρέπουν σε αξιωματούχους να κερδοσκοπούν από τον φόβο όσων απειλούνται με τιμωρία. Πρόκειται για καταστολή που συνδυάζεται με διαφθορά και πλήττει περισσότερο όσους δεν έχουν πλούτο ή διασυνδέσεις».

Παρά τους αυστηρούς νόμους, τα μέσα από τη Νότια Κορέα συνεχίζουν να εισέρχονται στη Βόρεια Κορέα. Δημοφιλείς σειρές όπως το Crash Landing on You, καθώς και παγκόσμιες επιτυχίες όπως το Squid Game και η K-pop μουσική από συγκροτήματα όπως οι BTS, εξακολουθούν να παρακολουθούνται κρυφά.

Το 2021, ένας φοιτητής που είχε λαθραία εισαγάγει αντίγραφα του Squid Game στη Βόρεια Κορέα από την Κίνα εκτελέστηκε από εκτελεστικό απόσπασμα. Άλλοι που παρακολούθησαν τη σειρά καταδικάστηκαν, σύμφωνα με το Radio Free Asia, σε ισόβια κάθειρξη ή σε πολυετή καταναγκαστικά έργα.

Ο νόμος της Βόρειας Κορέας του 2020 «περί Εξάλειψης της Αντιδραστικής Σκέψης και Κουλτούρας» εισήχθη για να μπλοκάρει την ξένη επιρροή, με ιδιαίτερη έμφαση στη νοτιοκορεατική ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ο νόμος αυτός ορίζει το νοτιοκορεατικό περιεχόμενο ως «σάπια ιδεολογία που παραλύει την επαναστατική συνείδηση του λαού» και επιτρέπει τη συνέχιση αυτών των ακραίων τιμωριών.

Ο νέος νόμος προβλέπει από πέντε έως δεκαπέντε χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για την παρακολούθηση ή κατοχή νοτιοκορεατικών σειρών, ταινιών ή μουσικής και επιβάλλει βαριές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής, για τη διανομή «μεγάλων ποσοτήτων» περιεχομένου ή για τη διοργάνωση ομαδικών προβολών.

