Αυλαία έπεσε στο Squid Game, τη σειρά φαινόμενο του Netflix που αγαπήθηκε παγκοσμίως, διακρίθηκε με Emmy και εισήγαγε τη Νότια Κορέα στο Χόλιγουντ.

Η σειρά μπορεί να τελείωσε, όμως πολλοί Νοτιοκορεάτες συνεχίζουν να προβληματίζονται για την κοινωνία που ζουν και η οποία, ενέπνευσε τους δημιουργούς της.

«Νιώθω πως το Squid Game 3 αποκάλυψε τα πραγματικά συναισθήματα και τις ωμές εσωτερικές σκέψεις των Κορεατών», ανέφερε ένας χρήστης σε σχόλιο του σε βίντεο της σειράς. «Αντανακλούσε τόσο ρεαλιστικά την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πως η πραγματική ζωή, η εργασία, είναι γεμάτη με αδίστακτους ανθρώπους που θέλουν να σε διαλύσουν», σημείωσε.

Ομοιότητες με την αληθινή ζωή

Το Squid Game, όπως αναφέρει το BBC, αντανακλά τον ανταγωνισμό και το πώς διευρύνθηκαν οι ανισότητες στη νοτιοκορεατική κοινωνία, στην οποία οι πολίτες αγχώνονται να κάνουν παιδιά ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο θεωρούνται καθοριστική στιγμή στη ζωή τους.

Οι διαφορετικοί χαρακτήρες της σειράς - στους οποίους περιλαμβάνονται ένας μισθωτός, ένας μετανάστης εργάτης εργοστασίου και ένας απατεώνας κρυπτονομισμάτων - προέρχονται από πρόσωπα που πολλοί Νοτιοκορεάτες βρίσκουν οικεία.

Και η ιστορία του πρωταγωνιστή της σειράς, Seong Gi-hun, που είναι ένας εργάτης εργοστασίου που απολύθηκε και έκανε απεργία είναι εμπνευσμένη από ένα αληθινό γεγονός: μια απεργία του 2009 στο εργοστάσιο της SsangYong Motor, όπου οι εργάτες συγκρούστηκαν με την αστυνομία μετά από μαζικές απολύσεις- ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της χώρας.

«Η σειρά μπορεί να είναι φανταστική αλλά μοιάζει πιο ρεαλιστική και από την ίδια την πραγματικότητα», σχολίασε ένας λάτρης του κινηματογράφου στην κριτική του για την τελευταία σεζόν του Squid Game. «Η ανασφάλεια στην εργασία, η ανεργία στους νέους, οι διαλυμένες οικογένειες. Αυτά δεν είναι απλά στοιχεία της πλοκής αλλά οι αγώνες που δίνουμε καθημερινά», σημειώνει ο Jeong Cheol Sang.

Όλα αυτά τα σκοτεινά μηνύματα της σειράς όμως παραμερίστηκαν και στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν έγινε μια μεγάλη παρέλαση στη Σεούλ με τη συμμετοχή της τεράστιας κούκλας – δολοφόνο και τους χαρακτηριστικούς φρουρούς με την κόκκινη στολή. Και αυτό γιατί για τους ηγέτες της Νότιας Κορέας, το Squid Game είναι ένα σύμβολο επιτυχίας που έφερε το K-drama στην παγκόσμια σκηνή, με τον νεοεκλεχθέντα πρόεδρο της χώρας να θέλει να επωφεληθεί από αυτή καθώς έχει ως στόχο την εξαγωγή της νοτιοκορεατικής κουλτούρας σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν επίσης φήμες πως μπορεί να δούμε το Squid Game και σε αμερικάνικο spin-off, καθώς στην τελευταία σκηνή βλέπουμε την Κέιτ Μπλάνσετ να παίζει ένα κορεατικό παιχνίδι με έναν άνδρα σε ένα σοκάκι του Λος Άντζελες.

Το τέλος της σειράς είναι «ανοιχτό», ανέφερε στο BBC ο Lee Jung-jae, ο πρωταγωνιστής της σειράς σημειώνοντας πως «έτσι θέτει πολλά ερωτήματα στο κοινό. Ελπίζω οι άνθρωποι θα μιλήσουν γι' αυτά και να προσπαθήσουν να βρουν μια απάντηση».

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Στην 3η σεζόν της σειράς οι θεατές παρακολουθούν την προσπάθεια του Gi-hun να καταστρέψει τα διατροφικά παιχνίδια τα οποία χρηματοδοτεί μια ομάδα πλουσίων.

Όμως η εξέγερσή του αποτυγχάνει και στο τέλος ο Gi-hun αναγκάζεται να θυσιαστεί για να σώσει το μωρό συμπαίκτριάς του. Και αυτό το τέλος έχει πολώσει τους τηλεθεατές.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι πράξεις του πρωταγωνιστή δεν συμβαδίζουν με το σκοτεινό προφίλ που είχαν αναπτύξει οι δημιουργεί της σειράς και το οποίο αποτυπώνει τα αδίστακτα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.

«Ο υπερβολικός αλτρουισμός των χαρακτήρων ήταν ενοχλητικός - σχεδόν σε σημείο που να φαίνεται να μην είναι ισορροπημένος», σχολίασε η δημοφιλής νοτιοκορεατική ιστοσελίδα συζητήσεων Nate Pann. «Έμοιαζε με ψεύτικη καλοσύνη, δίνοντας προτεραιότητα στους ξένους, χωρίς πραγματικό λόγο».

Ωστόσο, άλλοι είδαν πως ο θάνατος του Gi-hun αντανακλά την άβολη αλήθεια που θέλουν να περάσουν οι δημιουργοί της σειράς. «Περιγράφει τέλεια την ανθρωπότητα και το μήνυμα της σειράς», σχολίασε κάποιος στο YouTube.

«Όσο κι αν θέλαμε να δούμε τον Gi-Hun να κερδίζει, να σκοτώνει τον frontman και τους VIP, να σταματά για πάντα τα παιχνίδια και να φεύγει με φόντο το ηλιοβασίλεμα… αυτός δεν είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και σίγουρα δεν είναι ο κόσμος στον οποίο ζούσε ο Gi-Hun».

Ο δημιουργός της σειρά Hwang Dong-hyuk δήλωσε πως κατανοεί τις ανάμεικτες αντιδράσεις που υπάρχουν για την τελευταία σεζόν. «Στην πρώτη σεζόν δεν υπήρχαν προσδοκίες, οπότε το σοκ και το καινούριο, δούλεψαν. Αλλά στη δεύτερη και τρίτη σεζόν, οι προσδοκίες ήταν στα ύψη και αυτό κάνει τη διαφορά. Οι οπαδοί των παιχνιδιών ήθελαν περισσότερα παιχνίδια, άλλοι ήθελαν βαθύτερα μηνύματα και κάποιοι είχαν επενδύσει περισσότερο στους χαρακτήρες. Όλοι περίμεναν κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Άλλοι, είδαν την τελική επιλογή του Gi-hun ως την ελπίδα που αντανακλά την πραγματικότητα και δείχνει πως ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, η καλοσύνη μπορεί να επικρατήσει.

«Αυτό το παράδοξο - της σκληρότητας και της ζεστασιάς που συνυπάρχουν - είναι αυτό που έκανε το φινάλε τόσο συγκινητικό», ανέφερε ο Jeong, ο blogger της ταινίας.

«Βλέποντας το Squid Game προβληματίστηκα με τον εαυτό μου. Έχοντας εργαστεί στον τομέα της εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, αναρωτήθηκα αν η καλοσύνη μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ όμορφο το τέλος», σχολιάζει.

