Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις εξακολουθεί να προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη βορειοανατολική Γερμανία. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου έχει κλείσει λόγω χιονιού και «μαύρου» πάγου, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης δεν είναι προσβάσιμοι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε παγωμένη λίμνη.

Λίγο πριν από τις 21:00 ώρα Ελλάδος το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου ανέστειλε την λειτουργία του, καθώς, λόγω του έντονου παγετού, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν απογειώσεις ή προσγειώσεις. Προβλήματα σημειώθηκαν και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, με περισσότερες από 60 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί έως το μεσημέρι.

Νωρίτερα, ένας άνδρας έπεσε στην παγωμένη λίμνη Χάλενζε στο δυτικό Βερολίνο και, αν και διεσώθη από την πυροσβεστική, εξέπνευσε αργότερα στο νοσοκομείο. Στον αυτοκινητόδρομο Α10, κοντά στο Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου, 19 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα λόγω του παγωμένου οδοστρώματος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με κάποιες δυσκολίες, ειδικά στα υπέργεια τμήματα του δικτύου.

Η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί επίσης για αυξημένο κίνδυνο λόγω του νέου κύματος παγετού που αναμένεται να πλήξει τη νύχτα την ευρύτερη περιοχή Βερολίνου - Βρανδεμβούργου και κάνει λόγο για «μεγάλη ολισθηρότητα, λόγω παγωμένης βροχής και πάγου». Η σημερινή μέρα, έπειτα από έντονη χιονόπτωση και παγωμένη βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρήκε τους περισσότερους δρόμους καλυμμένους από πυκνό χιόνι και πάγο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ωστόσο τα συνεργεία του δήμου κατάφεραν να καθαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την DWD, το Βερολίνο πέρασε τον πιο κρύο Ιανουάριο των τελευταίων 16 ετών, με τη θερμοκρασία να παραμένει υπό το μηδέν εδώ και εβδομάδες, ενώ λόγω των ακραίων συνθηκών, έγινε και πάλι χρήση αλατιού, η οποία είχε ανασταλεί, καθώς θεωρείται ότι βλάπτει τον υδροφόρο ορίζοντα, τους σκύλους και τα δέντρα. Το ειδικό αλάτι δεν επιτρέπεται ωστόσο να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

