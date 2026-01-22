Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων ενός θέρετρου με ιαματικές πηγές στην βορειοανατολική επαρχία North Hamyong, το μεγαλύτερο θέρετρο θερμών πηγών της χώρας.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Onpho bölgesindeki işçiler için yaptırdığı dinlenme tesisini ziyaret etti.pic.twitter.com/BFjEpHxSYK January 22, 2026

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επισκέφτηκε το "Onpho Working People's Holiday Camp", το οποίο άνοιξε για τον λαό, όπως λέει και το όνομά του, μετά από χρόνια ανακαίνισης.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ξεναγήθηκε στις αντρικές και γυναικείες πισίνες ντυμένος με παλτό και κασκόλ, ενώ χαρούμενοι και χαλαροί Βορειοκορεάτες πολίτες έπαιρναν το λουτρό τους, ανεπηρέαστοι από την παρουσία του ηγέτη τους.

Αφού εξέτασε το ανακατασκευασμένο θέρετρο, ο Κιμ εκτίμησε ότι «όλα τα τμήματα είναι διατεταγμένα με ισορροπημένο τρόπο και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι σε αρμονία με το περιβάλλον», σύμφωνα με το KCNA.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, επιθεωρώντας τις εγκαταστάσεις, «ένιωσε περήφανος που έκανε άλλο ένα αξιόλογο έργο για τον λαό».

Πηγή: skai.gr

