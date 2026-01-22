Λογαριασμός
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε ιαματικές πηγές, σε θέρετρο «του λαού» - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο ηγέτης ξεναγήθηκε στις αντρικές και γυναικείες πισίνες ντυμένος με παλτό και κασκόλ, ενώ χαρούμενοι και χαλαροί Βορειοκορεάτες έπαιρναν το λουτρό τους

βορεια κορεα

Ο  Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων ενός θέρετρου με ιαματικές πηγές στην βορειοανατολική επαρχία  North Hamyong, το μεγαλύτερο θέρετρο θερμών πηγών της χώρας. 

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επισκέφτηκε το "Onpho Working People's Holiday Camp", το οποίο άνοιξε για τον λαό, όπως λέει και το όνομά του, μετά από χρόνια ανακαίνισης. 

kim

kim

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ξεναγήθηκε στις αντρικές και γυναικείες πισίνες ντυμένος με παλτό και κασκόλ, ενώ χαρούμενοι και χαλαροί Βορειοκορεάτες πολίτες έπαιρναν το λουτρό τους, ανεπηρέαστοι από την παρουσία του ηγέτη τους. 

kim

kim

Αφού εξέτασε το ανακατασκευασμένο θέρετρο, ο Κιμ εκτίμησε ότι «όλα τα τμήματα είναι διατεταγμένα με ισορροπημένο τρόπο και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι σε αρμονία με το περιβάλλον», σύμφωνα με το KCNA.

κιμ

Μάλιστα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, επιθεωρώντας τις εγκαταστάσεις, «ένιωσε περήφανος που έκανε άλλο ένα αξιόλογο έργο για τον λαό».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν
