Η πρώτη συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ντόναλντ Τραμπ με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 2019 επρόκειτο να διαρκέσει 15 λεπτά, αλλά κράτησε μιάμιση ώρα. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο Κάρολος είχε πολλά περισσότερα να πει και πως το θέμα του ήταν κυρίως η κλιματική αλλαγή.

Σήμερα, έξι χρόνια μετά, ο Κάρολος ως βασιλιάς πια, καλείται να ξανασυναντήσει τον Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη φορά σε μια δεύτερη και πρωτοφανή για τις ΗΠΑ κρατική επίσκεψη. Η συνάντηση θα γίνει στο κάστρο του Ουίνδσορ, με το ζήτημα του κλίματος, σύμφωνα με το Politico, να αναμένεται και πάλι στο επίκεντρο.

Όσοι γνωρίζουν τον μονάρχη τονίζουν ότι οι πεποιθήσεις του για την ανάγκη δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση έχουν ενισχυθεί. Ο φίλος και βιογράφος του, Τζόναθαν Ντιμπλμπάι, σημειώνει ότι ο Κάρολος θεωρεί τη στάση του Τραμπ δυνητικά καταστροφική. Ωστόσο, ως αρχηγός κράτους, ο βασιλιάς οφείλει να τηρεί ισορροπίες και να μην αμφισβητεί δημόσια την εκλεγμένη κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση Στάρμερ, αν και προωθεί μια φιλόδοξη πράσινη μετάβαση, δεν επιθυμεί να διαταράξει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Έτσι, τυχόν παρέμβαση του Καρόλου για το κλίμα θα πρέπει να παραμείνει διακριτική και διπλωματική.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο βασιλιάς δεν θα αποφύγει να θίξει το θέμα, πιθανώς με συμβολικές κινήσεις όπως η προσφορά του βιβλίου του Harmony στον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, πρόσωπα που γνωρίζουν τον Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο θεσμικός και συναισθηματικός δεσμός του με τη βρετανική μοναρχία ίσως κάνει τον πρώην πρόεδρο πιο δεκτικό στο μήνυμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να γίνει περιβαλλοντιστής πίνοντας τσάι με τον βασιλιά. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα τον ακούσει, με έναν τρόπο που ίσως δεν θα το έκανε με άλλους», δήλωσε ο Μάικλ Μάρτινς, ιδρυτής της εταιρείας Overton Advisory, ο οποίος υπηρέτησε ως πολιτικός και οικονομικός ειδικός στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο κατά την προηγούμενη κρατική επίσκεψη. «Του αρέσει η επισημότητα. Του αρέσει η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. … Όταν συναναστρέφεται με έναν βασιλιά, ο Τραμπ θα νιώθει ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Θα του δώσει ιδιαίτερηπροσοχή».

Ο Τραμπ έχει μάλιστα δηλώσει την αγάπη του για τον Κάρολο. Ο θαυμασμός αυτός για τη βασιλική οικογένεια προέρχεται από τη μητέρα του Τραμπ. Η Σκωτσέζα Μέρι Αν Τραμπ «λάτρευε τη βασίλισσα», είπε ο ίδιος τον Ιούλιο. Ο πρόεδρος, εμμονικός με τις τηλεοπτικές θεαματικότητες, φαίνεται να θεωρεί τη μακαρίτισσα μονάρχη την απόλυτη τηλεοπτική σταρ. «Όποτε η βασίλισσα εμφανιζόταν στην τηλεόραση, [η μητέρα μου] ήθελε να τη δει», ανέφερε κατά την επίσκεψή του τον Ιούλιο στο γήπεδο γκολφ του Τέρνμπερι.

Ο βασιλιάς θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από έναν συναισθηματικό δεσμό με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ. Εκείνη ήταν παρούσα στη συνάντηση του 2019 και καθόταν δίπλα στον Κάρολο στο κρατικό δείπνο εκείνης της χρονιάς. Στα απομνημονεύματά της το 2024, η Μελάνια αναφέρει ότι είχαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τη βαθιά του δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «αγαπά» τον Κάρολο, ενώ η πρώην Πρώτη Κυρία Μελάνια έχει αναφερθεί θετικά στη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δίνει στον μονάρχη μια σπάνια ευκαιρία: να προωθήσει το ζήτημα που τον απασχολεί εδώ και δεκαετίες, γνωρίζοντας όμως ότι οι πολιτικές προεκτάσεις είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Πηγή: skai.gr

