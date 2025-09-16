Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια «σαφή θέση» σχετικά με ένα πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ώστε να σταματήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι μάχες είναι να τεθούν πρώτα σε εφαρμογή καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Και αυτό, είπε, θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν ο κ. Τραμπ ήταν τολμηρός.

Δήλωσε στο Sky News ότι ελπίζει ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, θα αναλύσει λεπτομερώς τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας με τον πρόεδρο (Τραμπ) κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

Είπε: «Ελπίζω ειλικρινά ότι (ο Στάρμερ) θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία».

«Πριν τερματίσουμε τον πόλεμο, θέλω πραγματικά να έχω όλες τις συμφωνίες σε ισχύ. Θέλω... να έχω ένα έγγραφο που να υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.»

«Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση του Προέδρου Τραμπ».

«Κάντε τον Πούτιν να τρομάξει»

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τον Αμερικανό ηγέτη να λάβει «ισχυρά προσωπικά μέτρα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», αφού ο Τραμπ προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα για να πιέσουν τη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να λαμβάνουν μόνες τους αποφάσεις», είπε. «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας δώσει συστήματα αεράμυνας σε ποσότητα και ότι οι ΗΠΑ έχουν αρκετά».

«Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν αρκετές κυρώσεις για να βλάψουν τη ρωσική οικονομία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετή ισχύ για να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται».

«Η Ευρώπη έχει ήδη εισαγάγει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και το μόνο που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ».

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη, έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

