Το Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε μια στρατιωτική υποδομή στην τελευταία του επίθεση εναντίον του κινήματος των Χούθι της Υεμένης στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη.

Η επίθεση της Τρίτης ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού και λίγες εβδομάδες μετά από μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση που σκότωσε αξιωματούχους των Χούθι τον Αύγουστο.

Το Al Masirah TV, ένας σταθμός που συσχετίζεται με τους Χούθι, ανέφερε ότι 12 ισραηλινές επιθέσεις στόχευσαν τις αποβάθρες του λιμανιού.

Δύο πηγές στο λιμάνι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις στόχευσαν τρεις αποβάθρες που είχαν αποκατασταθεί μετά από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ σε ανάρτηση στο X μετά την επίθεση.

חיל האוויר תקף כעת את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י.



ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Οι Χούθι έχουν επίσης στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Yahya Saree, δήλωσε στο Telegram ότι η αεράμυνα της ομάδας κατάφερε να απωθήσει ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee ανέφερε πως ο στρατός«συνεχίζει να επιτίθεται σε στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στην Υεμένη και πως εξαπέλυσε πριν από λίγο αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές του των Χούθι στο λιμάνι της Χοντάιντα στην Υεμένη.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποιεί το λιμάνι της Χοντάιντα για τη μεταφορά πολεμικών μέσων που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς και τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του», τονίζει ο ίδιος χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων που διεξάγει το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εναντίον του κράτους του Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εδάφους-εδάφους προς το κράτος του Ισραήλ.

Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι δρα με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν για να στοχεύσει το Ισραήλ και τους συμμάχους του, εκμεταλλευόμενο τον θαλάσσιο χώρο για τη διεξαγωγή επιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον εμπορικών και φορτηγών πλοίων στον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

Ο Στρατός θα συνεχίσει να δρα ενάντια στις επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και θα παραμείνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ενεργεί με δύναμη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής κατά των πολιτών του Ισραήλ, ανεξαρτήτως απόστασης»

#عاجل 🔴 جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي الارهابي في اليمن



⭕️شن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة في اليمن.



⭕️يستخدم نظام الحوثي الارهابي ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية تابعة للنظام الإيراني… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

