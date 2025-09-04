Βασιλιάς Κάρολος Γ': Εγκαινίασε νέο νοσοκομείο στα West Midlands

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ εγκαινίασε επίσημα το νέο Midland Metropolitan University Hospital στο Σμέθγουικ των West Midlands, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος πολιτών, προσωπικού και ασθενών.

Ο μονάρχης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και σημαίες, ενώ δεν δίστασε να αστειευτεί με ασθενείς για τις δυσκολίες της ηλικίας. «Όταν περάσεις τα 70, μερικά πράγματα δεν λειτουργούν και τόσο καλά», είπε με χιούμορ σε μια γυναίκα. Στη συνέχεια μίλησε και με έναν άνδρα ασθενή που εκμυστηρεύτηκε στον Κάρολο Γ' ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Ο ασθενής τον ρώτησε αν έχει την ίδια μορφή καρκίνου και το πως αισθάνεται. Ο Βασιλιάς απέφυγε να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα, αλλά αποκάλυψε πως οι θεραπείες τον έχουν βοηθήσει και αισθάνεται καλύτερα.

Η επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία του καρκίνου στην οποία υποβαλλόταν ο βασιλιάς. Στη χθεσινή τελετή, εκατοντάδες παρευρισκόμενοι, ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και φοιτητές Ιατρικής, χειροκρότησαν, έβγαλαν φωτογραφίες και μίλησαν με τον Κάρολο.

Ο πρόεδρος του Sandwell and West Birmingham NHS Trust, σερ Ντέιβιντ Νίκολσον, χαρακτήρισε «τεράστια τιμή» το γεγονός ότι ο βασιλιάς αποκάλυψε την αναμνηστική πλάκα που σηματοδοτεί τα επίσημα εγκαίνια του νοσοκομείου των 736 κλινών.

Κατά την επίσκεψή του στις κλινικές, ο μονάρχης γνώρισε και το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στο νοσοκομείο, λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας του στις 6 Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Η μικρή Hernata Yonas ήρθε στον κόσμο στις 08:48 (ώρα Βρετανίας), μόλις ενενήντα λεπτά αφότου άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το μαιευτήριο. Το μωρό παρουσίασαν στον βασιλιά οι γονείς του, Semhar Tesfu και Yonas Kflu, από το Perry Barr.

