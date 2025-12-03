Ο Καναδάς θα πιέσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να επικεντρωθούν περισσότερο στις αρκτικές απειλές

Ο Καναδάς θα θέσει ζητήματα σχετικά με την προσέγγιση του ΝΑΤΟ απέναντι στις απειλές στην Αρκτική κατά τη σημερινή (3/12) συνάντηση στις Βρυξέλλες, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών, Ανίτα Ανάντ.

«Βλέπουμε υποδομές να μετακινούνται ολοένα και πιο βόρεια και το γεωπολιτικό περιβάλλον να γίνεται όλο και πιο απαιτητικό», είπε η Ανάντ σε συνέντευξή της στο Bloomberg News. «Θα έχουμε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το πώς το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να λάβει υπόψη του τις αναδυόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Αρκτική».

Κάποτε θεωρούμενη ως ζώνη χαμηλής έντασης, η Αρκτική βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς το λιώσιμο των πάγων αναδιαμορφώνει τις θαλάσσιες οδούς και η Ρωσία και η Κίνα ανταγωνίζονται για επιρροή.

Το ΝΑΤΟ έχει επίσης ενισχυθεί στην Αρκτική, με τη Φινλανδία να εντάσσεται το 2023 και τη Σουηδία το 2024. Επτά από τις οκτώ αρκτικές χώρες είναι πλέον μέλη της συμμαχίας και υπάγονται στο Άρθρο 5 για συλλογική άμυνα.

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει παλαιότερα στο Bloomberg ότι η συμμαχία πρέπει να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στην Αρκτική, αναπτύσσοντας μια συγκεκριμένη στρατηγική με σαφείς στόχους ικανοτήτων.

Οι αρκτικές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θέλουν η συμβολή τους στην περιφερειακή άμυνα να αναγνωριστεί επίσημα σε αυτούς τους στόχους, οι οποίοι καθορίζουν τα στρατεύματα και τον εξοπλισμό που κάθε κράτος πρέπει να παρέχει στους κοινoύς στόχους της συμμαχίας.

Η Ανάντ είπε ότι έχει μιλήσει με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για το πώς η Αρκτική εντάσσεται στους στόχους δαπανών της συμμαχίας, και τον έχει προσκαλέσει να επισκεφθεί τον καναδικό Άπω Βορρά. Θα συζητήσει επίσης το θέμα στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό σε μια στιγμή που επενδύουμε 80 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια στις αμυντικές δεσμεύσεις του Καναδά, ώστε να φτάσουμε το 2% φέτος και το 5% έως το 2035. Μεγάλο μέρος των δαπανών μας θα λάβει χώρα στην Αρκτική. Και αυτό σημαίνει λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια», τόνισε.

Στην τελευταία ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 3,5% του ΑΕΠ τους για άμυνα και επιπλέον 1,5% για έργα σχετιζόμενα με την άμυνα, όπως υποδομές και κυβερνοασφάλεια.

Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και οι ΗΠΑ συμμερίζονται τις ανησυχίες του Καναδά σχετικά με την Αρκτική, δήλωσε η Ανάντ.

Πηγή: skai.gr

