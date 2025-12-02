Νομική «φόρμουλα» της ΕΕ για να πείσει το Βέλγιο για το δάνειο από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να άρει τις έντονες επιφυλάξεις του Βελγίου, καταρτίζοντας νομική ασπίδα που θα αποτρέπει το ενδεχόμενο να κληθεί να επιστρέψει στη Μόσχα τα 140 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που σχεδιάζεται να δοθούν ως δάνειο στην Ουκρανία.

Η Επιτροπή θέλει, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτόν τον μήνα, οι 27 χώρες να συμφωνήσουν στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών ως δανείου στο Κίεβο. Ωστόσο, το Βέλγιο αντιστέκεται, λόγω ανησυχιών ότι θα βρεθεί το ίδιο υπόλογο εάν τα χρήματα πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν στη Ρωσία.

Πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ είπαν ότι τώρα καταρτίζεται ένα νομικό πλαίσιο για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μια πλήρης πρόταση για το δάνειο αναμένεται την Τετάρτη.

Ο απόλυτος φόβος του Βελγίου είναι ότι τα 140 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να δοθούν ως δάνειο στην Ουκρανία και στη συνέχεια μία φιλορωσική χώρα της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο στην ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Μόσχας. Αυτό θα σήμαινε ότι το Βέλγιο θα έπρεπε άμεσα να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια στη Ρωσία.

Η λύση που προτείνει η Κομισιόν, για να καθησυχάσει τις βελγικές ανησυχίες, είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο μια χώρα της ΕΕ να ανατρέψει τις κυρώσεις. Προς το παρόν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία και πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.

Η Επιτροπή, ωστόσο, θεωρεί ότι έχει βρει έναν τρόπο να παρακάμψει αυτή την αδυναμία. Σχεδιάζει να προσφύγει σε μια ρήτρα του Άρθρου 122 της Συνθήκης της ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις κυβερνήσεις, «σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών», να αποφασίσουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση την οικονομική κατάσταση.

Η Κομισιόν θέλει να ερμηνεύσει τη ρήτρα αυτή με τρόπο που θα επιτρέπει την ανανέωση των κυρώσεων με ειδική πλειοψηφία, δεδομένου ότι το οικονομικό διακύβευμα είναι εξαιρετικά υψηλό, στερώντας έτσι από την Ουγγαρία το ενδεχόμενο βέτο. Ένας από τους διπλωμάτες δήλωσε ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί έναν τρόπο «να εξασφαλιστεί η υποστήριξη του Βελγίου».

Οι νομικοί της ΕΕ συμφωνούν ότι η ευέλικτη διατύπωση του Άρθρου 122 μπορεί να δικαιολογήσει μια αναθεώρηση της απαίτησης για ομοφωνία, καθώς μια ανατροπή των κυρώσεων θα προκαλούσε σοβαρή αναστάτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με τους ενημερωμένους διπλωμάτες, η διάταξη θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παραταθεί η ανανέωση των κυρώσεων από τους έξι μήνες που είναι σήμερα σε τρία χρόνια.

Ο χρόνος πιέζει, καθώς η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα αφήσει την Ουκρανία με έναν οριακό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις, πριν εξαντληθούν τα ταμεία της τον Απρίλιο. Η εναλλακτική θα είναι να επωμιστούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι το κόστος του πολέμου της Ουκρανίας, ενώ τα δεσμευμένα ρωσικά δισεκατομμύρια θα παραμένουν ανέγγιχτα.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι τελευταίες νομικές «ασκήσεις ισορροπίας» της Κομισιόν θα ικανοποιήσουν τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, ώστε να επιτρέψει την αποδέσμευση των ρωσικών κεφαλαίων από την τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες. Το γραφείο του Ντε Βέβερ αρνήθηκε να σχολιάσει επί της νομικής λύσης.

Το ζήτημα του τρόπου αναθεώρησης των κανόνων κυρώσεων της ΕΕ συζητείται εδώ και χρόνια στους διαδρόμους της εξουσίας στις Βρυξέλλες. Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από πέρυσι ως νομική βάση ώστε να παραμείνουν παγωμένα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μέχρι η Μόσχα να πληρώσει μεταπολεμικές αποζημιώσεις.

Ωστόσο, αρκετές χώρες αντιτάχθηκαν σε αυτή την ιδέα, φοβούμενες ότι η χρήση παλαιών πολιτικών δηλώσεων για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.