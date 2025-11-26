Ο Καναδάς θα σκληρύνει τους κανόνες για τις εισαγωγές χάλυβα και θα προσφέρει περισσότερη οικονομική βοήθεια στους παραγωγούς ξυλείας, με στόχο να ανακόψει τις απώλειες σε δύο βιομηχανίες που στοχεύουν οι αμερικανικοί δασμοί.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Mαρκ Κάρνι θα μειώσει το επίπεδο των δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές χάλυβα από χώρες με τις οποίες ο Καναδάς δεν έχει εμπορική συμφωνία από 50% σε 20%, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τα σχέδια της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χάλυβας που παράγεται σε αυτές τις χώρες θα υπόκειται σε δασμό όταν ο όγκος των πωλήσεών του υπερβαίνει το 20% των πωλήσεων προς Καναδούς αγοραστές κατά το προηγούμενο έτος.

Η κυβέρνηση θα προσθέσει επίσης 500 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (355 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε ένα πρόγραμμα δανείων για να βοηθήσει τις εταιρείες του κλάδου της μαλακής ξυλείας, ανέφερε το πρόσωπο αυτό, το οποίο μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς το θέμα είναι ακόμη εμπιστευτικό.

Η ανακοίνωση θα γίνει την Τετάρτη, μαζί με πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των δύο αυτών βιομηχανιών.

Τα μέτρα προστασίας για τους Καναδούς παραγωγούς χάλυβα επεκτείνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κάρνι τον Ιούλιο, τα οποία επέβαλαν δασμό στον χάλυβα από χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες, όταν οι όγκοι φτάνουν το ήμισυ των επιπέδων του 2024. Πάνω από αυτό το όριο, εφαρμόζεται φόρος 50%. Η κίνηση αυτή καταγγέλθηκε από την Κίνα, η οποία προειδοποίησε ότι θα βλάψει την οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Οι καναδικές εταιρείες χάλυβα που εξάγουν στην αγορά των ΗΠΑ έχουν πληγεί από τον δασμό 50% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε μια σειρά από προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου που κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Οντάριο χορήγησαν έκτακτο δάνειο στην Algoma Steel Group Inc., έναν παραγωγό του Οντάριο που έχει εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό στο πρόβλημα.

Ο κύριος όμιλος της χαλυβουργίας στον Καναδά έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να θεσπίσει υψηλότερους δασμούς, προκειμένου να αποτρέψει τους ξένους παραγωγούς χάλυβα, που δεν έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση στις ΗΠΑ, από το να ξεφορτώνουν απλά το μέταλλο στην καναδική αγορά.

Ο Καναδάς αντέδρασε στους αρχικούς δασμούς 25% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επί του χάλυβα και του αλουμινίου, επιβάλλοντας δικούς του δασμούς 25% στα μέταλλα που παράγονται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όταν ο Τραμπ αύξησε το δασμολογικό συντελεστή στο 50%, ο Κάρνι αρνήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

Πηγή: skai.gr

