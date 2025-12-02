Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό του τρόπου κινητοποίησής τους αποφάσισαν σε σημερινή σύσκεψη που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Επιπλέον, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.

Πηγή: skai.gr

