Νέα κοινή δήλωση ηγετών χωρών στο πλαίσιο της G20, δείχνει την ξεκάθαρη τάση και διάθεση των περισσοτέρων χωρών να κερδίσουν χρόνο μέχρι να μελετήσουν το σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Μπορεί το σχέδιο να μιλά για κατάπαυση του πυρός, με τα εδάφη που έχει ήδη κατακτήσει ο ρωσικός στρατός να προσαρτώνται στη Ρωσία, ωστόσο οι ηγέτες του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κοινή τους τοποθέτηση, μίλησαν για την ανάγκη διατήρησης των συνόρων ως έχουν. Δήλωσαν, επίσης, διάθεση να συνεχίσουν τις συντονιστικές ενέργειες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν αισθάνονται βέβαιοι ότι ο περιορισμός των στρατευμάτων της Ουκρανίας στα σύνορα είναι καλή ιδέα.

Η ιταλική πλευρά μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα στείλει στη Γενεύη αξιωματούχο για να μετάσχει στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στις οποίες θα βρίσκονται διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ουκρανία και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

