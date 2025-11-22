Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καναδάς, Ε.Ε. και Ηνωμένο Βασίλειο, με κοινή ανακοίνωση, ζητούν να μην αλλάξουν τα σύνορα

Συνεχίζονται οι κοινές τοποθετήσεις ηγετών χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής σχετικά με την Ουκρανία - Ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες μαζί με τις ΗΠΑ

G20

Νέα κοινή δήλωση ηγετών χωρών στο πλαίσιο της G20, δείχνει την ξεκάθαρη τάση και διάθεση των περισσοτέρων χωρών να κερδίσουν χρόνο μέχρι να μελετήσουν το σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Μπορεί το σχέδιο να μιλά για κατάπαυση του πυρός, με τα εδάφη που έχει ήδη κατακτήσει ο ρωσικός στρατός να προσαρτώνται στη Ρωσία, ωστόσο οι ηγέτες του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κοινή τους τοποθέτηση, μίλησαν για την ανάγκη διατήρησης των συνόρων ως έχουν. Δήλωσαν, επίσης, διάθεση να συνεχίσουν τις συντονιστικές ενέργειες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν αισθάνονται βέβαιοι ότι ο περιορισμός των στρατευμάτων της Ουκρανίας στα σύνορα είναι καλή ιδέα.

Η ιταλική πλευρά μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα στείλει στη Γενεύη αξιωματούχο για να μετάσχει στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στις οποίες θα βρίσκονται διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ουκρανία και άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark