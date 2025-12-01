Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για να ενταχθεί στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας έτσι στις καναδικές εταιρείες άμυνας διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γραφείο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά σε επίπεδο δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδικούς προμηθευτές και θα προσελκύσει ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας στον Καναδά», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι μέσω του SAFE η ΕΕ δίνει - υπό τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους - έως 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε κράτη που ζητούν βοήθεια για αμυντικές προμήθειες και επενδύσεις. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η «αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση» της Ευρώπης, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομές άμυνας. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν όπλα, στρατιωτικό υλικό, συστήματα ασφαλείας, αλλά και υποδομές παραγωγής και τεχνολογίας άμυνας.

Πηγή: skai.gr

