Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Πούτιν–Γουίτκοφ: «Δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβαστική λύση για το εδαφικό ζήτημα»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Οι συνομιλίες για έναν πιθανό τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία διήρκεσαν σχεδόν πέντε ώρες. Ο Γουίτκοφ έφτασε στην Πρεσβεία των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ria Novosti.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ. Παρόντες ήταν και διερμηνείς.

Ο Ντμίτριεφ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες μετά την ολοκλήρωσή τους, μέσω ανάρτησης στο X. Ο Ουσάκοφ από τη μεριά του δήλωσε ότι η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν χρήσιμη, εποικοδομητική και ουσιαστική. «Συζητήσαμε διάφορες επιλογές για το σχέδιο επίλυσης του ζητήματος της Ουκρανίας. Ο Πούτιν ζήτησε να μεταφερθούν στον Τραμπ ορισμένα σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας να μην αποκαλύψουμε το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Οι συζητήσεις ήταν εμπιστευτικές».

Ακόμη, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ, θα ενημερώσουν τον Τραμπ για όσα συζήτησαν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν ξανά με τη ρωσική πλευρά. «Οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται. Δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και απομένει πολλή δουλειά να γίνει».

Ο Ουσάκοφ σημείωσε επίσης ότι «δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβαστική λύση για το εδαφικό ζήτημα, αλλά η αμερικανική πλευρά έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της». Ακόμη, δήλωσε ότι συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Πώς ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στη Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.

