Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι "εξουδετέρωσε" ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα πλήγμα στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα αεροπορικό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε λόγο για έναν νεκρό έπειτα από μία επιδρομή εναντίον ενός οχήματος.

Η πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε «ένα στοχευμένο πλήγμα στην περιοχή της Σιδώνας και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Τζααφάρ Μάναχ Ασαάντ Αμπντάλα», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ένα δελτίο Τύπου, παρουσιάζοντας αυτόν τον άνδρα ως τον υπεύθυνο της ανάπτυξης συστημάτων επικοινωνίας της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

