Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής του προέδρου της FED

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εξετάζουν το ενδεχόμενο να παύσουν από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

"Ο πρόεδρος και η ομάδα του θα συνεχίσουν να εξετάζουν το θέμα" της αποπομπής του Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη και την Πέμπτη τις επιθέσεις του κατά του διοικητή της FED για την πολιτική του στα επιτόκια.

Ο Τζερόμ Πάουελ βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ λόγω της άρνησής του να μειώσει τα επιτόκια της FED.

"Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του. Τον έχω ενημερώσει και αν θέλω να φύγει, θα φύγει γρήγορα, πιστέψτε με", δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξουσίες του Αμερικανού προέδρου δεν του παρέχουν τη δυνατότητα να αποπέμψει απευθείας τους επικεφαλής της FED. Για να παύσει από τα καθήκοντά του τον Τζερόμ Πάουελ, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος θα πρέπει να εκκινήσει μια μακρά διαδικασία και να αποδείξει ότι ο Πάουελ διέπραξε ένα σοβαρό λάθος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της FED κατά την πρώτη του θητεία το 2018, αλλά τώρα τον κατηγορεί ότι πολιτικοποιεί την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της FED προειδοποίησε την Τετάρτη για τις επιπτώσεις των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι οποίες "σίγουρα θα οδηγήσουν σε τουλάχιστον προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού".

Ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε σημαντικά τους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας στο εξής δασμούς τουλάχιστον 10%.

